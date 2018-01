Aumento de produtividade é tema de curso na ABIMAQ

Com o objetivo de apresentar uma visão teórica e prática do processo de delegação, eliminando possíveis sobrecargas de trabalho. Além de, permitir que o líder e sua equipe se tornem mais produtivos à medida que pratiquem a descentralização das tarefas, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) promove no dia 08 de fevereiro, em sua sede em São Paulo, o curso “Aumentando a Produtividade da sua Empresa através da Descentralização/Delegação de Tarefas”.

Podem participar da capacitação gestores de equipes e de processos que tenham como objetivo concluírem suas tarefas dentro dos prazos e padrões pré-estabelecidos, além de todas as demais pessoas que queiram se tornar mais “eficazes”.

O curso será ministrado por Luiz Henrique Casaretti, que é Neuropsicopedagogo Clínico, Psicopedagogo Sistêmico, Psicólogo Organizacional e Administrador de empresas com Especialização em Gestão de Recursos Humanos. Atua como palestrante, professor, coaching individual e de grupo e consultor organizacional.

Conteúdo Programático

As cinco etapas do crescimento

Por que delegar?

O que delegar?

Como delegar?

Mantendo tudo sob controle!

Auto avaliação

“Check list “da delegação

