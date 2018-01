Fraldas para cães é item indispensável na viagem de Carnaval

Dogs´s Care traz para o mercado produto que garante 6 horas de absorção

O feriado prolongado mais festivo do ano se aproxima, e como sempre, quem tem um animal de estimação precisa se preparar para pegar a estrada. Antes de embarcar, é necessária a avaliação de um veterinário de confiança para avaliar a saúde do pet.

A preocupação com a comodidade do cão começa na estrada, sobre quantas vezes será necessário dar uma pausa para que o animal faça as suas necessidades. A boa notícia é que as paradas para o xixi do pet não são mais necessárias, garantindo mais conforto e segurança para toda a família. Para facilitar, a Dog´s Care criou uma fralda que se ajusta perfeitamente no corpo do pet e garante de 6 a 8 horas de absorção. O produto é indicado para todos os portes de cães, e estão disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G e GG.

Com tecnologia e design diferenciado, as fraldas são feitas com a mesma tecnologia das fraldas utilizadas em bebês. São exclusivas para urina e possuem formato anatômico e diferenciado para machos e fêmeas, permitindo a saída das fezes. Para evitar proliferação de bactérias e fungos, que são os causadores de alergias, a fralda passa por um processo de esterilização.

O pacote vem 12 unidades e varia o preço de acordo com o tamanho, PP R$ 23,93, P R$ 21,68, M R$ 22,43, G R$ 23,18 e GG R$ 24,68.

Sobre a Dog´s Care

Pioneira e inovadora, a empresa trouxe ao mercado nacional no ano de 2006 com exclusividade, a 1ª fralda para cães do mundo. Hoje é especialista em desenvolver soluções que inspiram a convivência sem limites entre pessoas e

cães. Possui um portfólio com mais de 20 soluções, entre produtos higiênicos descartáveis, produtos para auxiliar no adestramento e facilitar a higiene e limpeza, dentro e fora de casa.

Para mais informações, acesse: http://www.dogscare.net