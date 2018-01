Especialista dá dicas para curtir o Carnaval sem prejudicar a saúde

São Paulo, 31 de janeiro de 2018 – O Carnaval 2018 está logo aí e para curtir todos os dias de folia é importante não descuidar da saúde. Quem vai viajar, ficar na praia, curtir os blocos de rua ou festas precisa evitar os excessos que podem acabar prejudicando sua saúde. Confira algumas dicas apontadas pelo Dr. Alcino Gama, Especialista em Clínica Médica da Unidade Vergueiro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para manter o pique durante os dias de folia.

Evite excessos com o álcool: bebidas alcoólicas são diuréticas e podem gerar quadros de desidratação e desmaios, principalmente no Verão. Por esse motivo as “ressacas” são mais fortes nesta época do ano e a melhor forma de evita-las é reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e intercalar com bebidas não alcoólicas. Lembre-se que um dia de excesso pode te tirar da folia no dia seguinte: controlar o quanto se ingere de álcool é a melhor receita para curtir todos os dias de festa.

Cuidado com energéticos: a associação dos energéticos com bebidas alcoólicas pode acelerar os batimentos cardíacos e precipitar arritmias cardíacas, principalmente em quem já tem algum tipo de predisposição cardiovascular.

Hidratação: lembre-se de beber pelo menos dois litros de água por dia. O calor do Verão, o efeito diurético do álcool e o gasto elevado de energia durante a folia podem te desidratar. Náuseas, dor de cabeça, sonolência e indisposição são alguns dos sintomas de desidratação e podem acabar com a festa antes do previsto. Além da água mineral, chás, água de coco e sucos naturais são ótimas alternativas para se manter hidratado.

Proteja-se do sol: use protetor solar e reaplique a cada duas horas. Se possível evite exposição solar entre 10h e 16h, os raios UVB geram queimaduras de pele e os raios UVA têm participação no câncer de pele. No sol forte, óculos escuros e chapéus também são bem-vindos. Se for curtir o Carnaval na praia, não esqueça do guarda-sol.

Alimente-se bem: para manter o pique é preciso tomar cuidado com a alimentação. Frituras, alimentos industrializados e doces são pobres em nutrientes e, associado a bebidas alcoólicas, podem provocar azia e má-digestão. Se você for curtir uma maratona de bloquinhos de rua, antes de sair de casa consuma alimentos ricos em carboidratos (pão, arroz, batata, mandioca, milho, macarrão), principalmente os integrais, que liberam açúcar no sangue mais lentamente e garantem energia durante todo o dia. Entre um bloco e outro prefira alimentos leves como barras de cereais, barras de proteínas, mix de castanhas e frutas secas. O ideal é não passar mais de três horas sem comer.

Descanse bem: passar muitas horas sem dormir prejudica a saúde. Na medida do possível intercale a folia com momentos de descanso para curtir melhor as festas.

Cuidado com o glitter e spray de espuma: o spray de espuma e o glitter, queridinhos das fantasias de Carnaval, podem causar irritações e reações alérgicas na pele e nos olhos. Se você sentir dor e vermelhidão na pele ou ardência e sensação de areia nos olhos, lave a região afetada imediatamente com água abundante. Caso não melhore procure assistência médica.

Use camisinha: a camisinha é o único método anticoncepcional que também evita doenças sexualmente transmissíveis como sífilis, HPV e HIV.

Use roupas leves e sapatos confortáveis: vista roupas leves para evitar desconforto e desidratação. Procure calçados confortáveis para evitar a formação de calos e bolhas nos pés.

Sobre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Fundado por um grupo de imigrantes de língua alemã, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é um dos maiores centros hospitalares da América Latina. Com atuação de referência em serviços de alta complexidade e ênfase nas especialidades de oncologia e doenças digestivas, a Instituição completou 120 anos em 2017. Para que os pacientes tenham acesso aos mais altos padrões de qualidade e de segurança no atendimento, atestados pela certificação da Joint Commission International (JCI) – principal agência mundial de acreditação em saúde –, o Hospital conta com um corpo clínico renomado, formado por mais de 3.700 médicos ativos, e uma das mais qualificadas assistências do país. Sua capacidade total instalada é de 805 leitos, sendo 582 deles na saúde privada e 223 no âmbito público.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz – www.hospitalalemao.org.br

Informações para a imprensa

Conteúdo Comunicação

Maria Teresa Moraes (mariateresa.moraes@conteudonet.com)

Alessandra Miranda (alessandra.miranda@conteudonet.com)

Mayara Toni (mayara.toni@conteudonet.com)

Thaynara Dalcin (thaynara.dalcin@conteudonet.com)

Roberta Montanari (robertamontanari@conteudonet.com)

Claudio Sá (claudio.sa@conteudonet.com)

Tel.: 11 5056-9817 / 5056-9800 – 9-9575-5872

Gerência de Marketing e Comunicação Institucional

Melina Beatriz Gubser – mgubser@haoc.com.br

Michelle Barreto – msbarreto@haoc.com.br – Tel.: (11)3549-0852

Rafael Peciauskas – rpeciauskas@haoc.com.br – Tel.: (11)3549-0096