Cores e sabores para o Carnaval do Gràcia Bar

A localização do Gràcia Bar é roteiro certeiro dos foliões com passagem pelas ruas de Pinheiros. Para entrar no clima e participar ainda mais da festa, o bar elaborou um drinque especial para o Carnaval, que leva o nome de “Carmem Miranda”. Preparado com manga, limão siciliano, manjericão e vodca, a criação resgata o frescor e o colorido dos ingredientes, para conversar diretamente com a folia. O coquetel ficará em cartaz de 9 a 28 de fevereiro por R$27,90.

Além disso, o bar armou uma parceria com o bloco carnavalesco MA-QUE-BLOCO, que desfila no sábado, 10/02, para ser o local oficial da concentração, a partir das 11h.

Gràcia Bar

Inspirado na cultura de Barcelona, o Gràcia Bar foi inaugurado em 2010 e tem como proposta oferecer ao público um ambiente descontraído, com drinks e bons petiscos. O nome e o conceito da casas homenageiam a Espanha, com bandas típicas hispânicas e tampos de mesas decorados com os típicos ladrilhos espanhóis, inspirados nas obras do arquiteto Antoni Gaudí. Recentemente, a casa adotou a praça em frente, em acordo com a subprefeitura de Pinheiros e agora os clientes também podem usufruir do espaço.

SERVIÇO

Rua Coropés, 87 – Pinheiros – São Paulo

Horário de funcionamento:

De terça à sexta: das 18h até o último cliente

Sábado e domingo: das 12h até o último cliente

