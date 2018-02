Três Lagoas-MS: Habitação pede colaboração dos moradores da Vila Piloto para concluir entrevistas de regularização de imóveis

Moradores estão se negando a receber as equipes, acreditando que podem ser multados ou perder as casas, o que não vai acontecer

Desde o final de 2017, o Departamento de Habitação da Prefeitura Municipal de Três Lagoas tem realizado visitas às residências da região conhecida como Vila Piloto 5, no intuito de cadastrar as famílias moradoras para realizar, futuramente, a regularização fundiária daquele bairro.

Porém, o trabalho que era para ter sido concluído neste mês de janeiro, ainda não atingiu a meta, devido à falta de colaboração dos moradores. Conforme a diretora do Departamento, Sônia Góes, dos 183 lotes da primeira etapa de visitas, 57 ainda não foram cadastrados. Estas propriedades estão entre as ruas 30 e 31, paralelamente e, na distância da Rua Taufic Mahamad Farran e Avenida Dom Bosco.

“Estamos com a dificuldade em concluir as entrevistas por causa dos moradores que se recusam a nos receber. Alguns acham que é pesquisa política, outros acreditaram em boatos e temem perder suas casas, serem multados ou coisa assim. Nada disso vai acontecer”, garante Sônia.

Ela afirma que ninguém, mesmo em situação de invasão, vai ser retirado de sua propriedade. O trabalho é apenas um mapeamento de dados dos moradores da região que precisa ser regularizada, sendo que ainda está em situação de gleba e os imóveis não possuem matrícula e registro.

“Esse procedimento é apenas para identificar o morador ou proprietário. Peço a compreensão de todos, pois, estamos trabalhando a favor da população e não contra ela. Caso o morador realmente não esteja no imóvel no horário em que passamos, é possível agendar um horário para a entrevista”, ressalta a diretora. A equipe estará deixando um comunicado nas casas onde não foi realizado o cadastro, solicitando o contato urgente com o Departamento de Habitação. Os números de plantão são (67) 9 8468-5924 e (67) 9 9290-1901.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA VILA PILOTO 5

A Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (SEGOV) da Prefeitura e o Departamento de Habitação, em parceria com o Cartório do 1º Ofício, estão realizando a regularização fundiária de 300 imóveis localizados na Vila Piloto. Essas propriedades são frutos da ação mitigatória da CESP, doadas entre 2004 e 2006. A área não foi regularizada e continua em situação de gleba.

Dessa forma, nenhum dos lotes possui matrícula, registro e muitos não pagam IPTU. Com a regularização, os moradores poderão ter direito à documentação, recolher seus tributos e caso queiram, negociar as residências de forma segura. Este trabalho faz parte do Programa Papel Passado, em conjunto com o Ministério das Cidades.