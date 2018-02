III Conferência Intermunicipal de Educação acontece neste sábado em Andradina

Andradina

Secom/Prefeitura

Andradina sedia a III Conferência Intermunicipal de Educação da região administrativa de Araçatuba em uma iniciativa da Secretaria de Educação do Governo Municipal, que acontecerá neste sábado (03) das 7h30 às 18h30 nas dependências da Escola Estadual João Brembatti Calvoso (JBC).

Com a presença estimada de mais de 200 delegados representando 43 municípios, a Conferência é a fase que antecede etapa Estadual, sendo um espaço democrático onde a sociedade civil participa da Educação brasileira e das discussões de forma a avaliar a execução e acompanhar o monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE). Além disso, as conferências subsidiam a elaboração do Plano Nacional para o decênio subsequente.

Andradina participa com 14 delegados eleitos em plenária ocorrida em dezembro de 2017, organizada pelo Conselho Municipal de Educação sob presidência da professora Sandra Arces .

“Todos que estiverem interessados em participar dos debates sobre educação podem acompanhar a Conferência. Estudantes, gestores de educação, integrantes dos Conselhos Escolar, de Educação, Alimentação e Transporte, movimentos sociais, sindicatos entre outros ”, disse a secretária de Educação, Lucilene Novais

O cronograma está divido entre credenciamento, solenidade de abertura, aclamação do regimento e palestra com a professora e doutora Madalena Guasco Peixoto. Após o almoço, os grupos farão exposição e debates e depois da plenária final serão escolhidos os delegados para a etapa estadual da Conferência.

O tema é “A Consolidação do Sistema Nacional de Educação (SNE) e o Plano Nacional de Educação (PNE): monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica”. O objetivo desta edição será monitorar e avaliar cumprimento do PNE, suas metas e estratégias e propor políticas e ações para a etapa nacional da Conferência de Educação que acontecerá em Brasília.

Foto: Conferência_Andradina – Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: III Conferência Intermunicipal de Educação acontecerá neste sábado (03) das 7h30 às 18h30 nas dependências da Escola Estadual João Brembatti Calvoso (JBC)/Secom’s