GetNinjas e Lambda3 patrocinam Global Diversity CFP Day São Paulo

Primeira edição do evento no Brasil visa a inclusão de grupos que representam minorias no país

O aplicativo de contratação de serviços GetNinjas e a desenvolvedora de softwares Lambda3 se uniram para patrocinar a primeira edição brasileira do Global Diversity CFP Day. O workshop, que acontece simultaneamente no mundo todo, terá a primeira edição brasileira em São Paulo, no dia 3 de fevereiro, a partir das 13 horas, na sede da empresa Pagar.me, na Vila Olímpia.

Com o intuito de promover a inclusão da diversidade nos eventos de tecnologia, o workshop conecta quem já possui experiência em palestrar e organizar eventos a quem tem interesse em ingressar nesse universo e faz parte de um grupo considerado minoria nessa área, como mulheres, comunidade LGBTQIA+, negros, indígenas, deficientes, etc.

O evento vai até às 17 horas e contará com quatro palestras, além da sessão de mentoria realizada por 16 mentores da área, de diferentes gêneros e etnias. Os participantes, que já possuem uma ideia de palestra ou apresentação para mostrar, terão a oportunidade de validá-la com auxílio dos mentores. Os interessados precisam se enquadrar em algum grupo de minoria e podem se inscrever gratuitamente até sexta-feira, dia 2 fevereiro, por meio do link.

Além do patrocínio do GetNinjas e Lambda3, o evento ainda conta com o apoio das comunidades BrazilJS, Codamos, iMasters, PHPSP, Rails Girls, Training Center, WoMakersCode, Xamarin Sorocaba e o DevNaEstrada.

Local: sede do Pagar.me localizada na R. Fidêncio Ramos, 308 – Vila Olímpia, São Paulo.

Data: 3 de fevereiro, sábado

Horário: das 13h às 17h

Inscrições: até dia 2 de fevereiro, sexta-feira. Gratuitas e exclusivas para quem se enquadra em algum grupo de minoria, por meio do link

Fn | Fala Criativa