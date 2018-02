Com o tema de Luiz a Luz, banda faz homenagem a Luiz Gonzaga e Luiz Caldas

Vai ser uma mistura de axé musica com o forró tradicional. Com o tema de Luiz a Luiz, a Flor Serena, comandada por Verlando Gomes, se apresenta no próximo dia 4, no Furdunço. A programação da festa acontece a partir das 15 horas, com saída próxima ao clube Espanhol, Ondina. Este é o terceiro ano consecutivo que a banda, que comemora 18 anos em 2018, se apresenta na festa. No repertório, além dos clássicos dos homenageados, clássicos dos antigos carnavais e os hits do forró, além da canção de trabalho Morro de São Paulo, que tem tido excelente receptividade nas redes sociais.

Flor Serena – Há 18 anos a Banda Flor Serena onde procura manter a tradição do São João, do samba de roda, da chula e das cantorias de domínio público. Liderada por Verlando Gomes, a banda em 2015 fez turnê pela Europa, recebendo em Viena (Áustria), o título de Embaixador da Paz da ONU. È formada por sete músicos que juntos apresentam o forró de raíz.

Verlando Gomes – Cantor, compositor e produtor cultural, o artista está há 18 anos a frente da Banda Flor Serena, um grupo que contribuiu para o resgate do forró pé-de-serra na Bahia. Ajudou o segmento a sair da sazonalidade do período junino, promovendo eventos de forró durante todo ano na capital e interior Baiano, inclusive no carnaval, onde leva a sua Rural Elétrica para as ruas de Salvador. Pesquisador da cultura nordestina, envolvido no resgate da música de raiz , organiza saraus de recitais de cordéis, participou do grupo “Os Cantadores” junto com os artistas Celo Costa, João Sereno e Maviael Melo.

Serviço

Flor Serena comemora terceiro ano no Furdunço

Dia: ​04​ de ​fevereiro​ (domingo)

​Onde: próxima ao clube Espanhol, Ondina.

Horário: a partir das 1​5​ horas

​Aberto ao público

Fn | Laboratório de Notícia