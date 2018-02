Renda média do trabalhador cresceu 1,9% no trimestre

A soma da remuneração dos brasileiros cresceu no último trimestre, encerrado em dezembro de 2017. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a massa de rendimento real habitual foi R$ 193,4 bilhões, 1,9% superior ao trimestre anterior (de julho a setembro). O resultado é reflexo da recuperação da economia e da atividade do período, com comércio mais movimentado.

LEIA MAIS

Programa Seguro-Emprego terá R$ 331,6 milhões em 2018

O Programa Seguro-Emprego (PSE) vai disponibilizar R$ 331,6 milhões em 2018. O decreto com o limite das despesas foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (30). O PSE é voltado para empresas de todos os setores que estejam passando por dificuldade financeira e permite a celebração de acordos coletivos com empregados, para a redução de jornadas de trabalho em até 30%. O limite anual fixado em 2018 é superior ao valor estipulado em 2017, que foi de R$ 327,2 milhões.

LEIA MAIS

Campanha contra a hanseníase é lançada em todo o Brasil

Os casos de hanseníase no Brasil tiveram redução de 37,1% em dez anos. Em 2007, foram diagnosticados 40,1 mil casos da doença. Já em 2016, esse número caiu para 25,2 mil. Para garantir a diminuição dessa doença, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (31) a Campanha Nacional de Luta Contra a Hanseníase 2018. Com o slogan “Hanseníase: Identificou. Tratou. Curou”, as peças da campanha pretendem informar os cidadãos sobre os sinais e sintomas da doença.

LEIA MAIS

Matrículas no ensino integral cresceram na educação básica

Dados do Censo Escolar 2017, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apontam que as matrículas no ensino integral da rede pública cresceram em todos os níveis da educação básica. Nas escolas de ensino médio, esse aumento foi de 22% e o percentual de alunos matriculados nessa modalidade também cresceu: em 2016, era 6,7%; no ano passado, chegou a 8,4%.

LEIA MAIS

PRF divulga as infrações mais comuns nas rodovias em 2017

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (31) os 10 tipos de infrações mais registradas no ano passado nas vias em que ela é responsável pelo policiamento. Confira no link abaixo quais foram essas violações e fique atento para não ser o próximo motorista multado. Mais de 2,3 milhões de veículos foram flagrados em velocidades até 20% superior ao limite máximo permitido. Essa infração é considerada média. O motorista que a comete é multado em R$ 130,10 e acumula quatro pontos na carteira.

LEIA MAIS

Fn | Departamento de Relações com a Imprensa Regional da Presidência da República

regional.imprensa@presidencia.gov.br

www.planalto.gov.br