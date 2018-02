Eventos 2018: Prefeitura de Chapadão do Sul realizou reunião com entidades, Bombeiros e Polícia Militar sobre ART e normas de segurança

Por Cassiano Tiezerin

Na tarde desta última quarta-feira, 31, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte promoveram uma reunião para tratar de assuntos pertinentes a ART, Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica, normas, prazos e orientações para entidades realizadoras de eventos em Chapadão do Sul.

Na oportunidade, a Secretaria convidou representantes do 7º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Chapadão do Sul e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Chapadão do Sul, que explanaram aos presentes informações referentes a realização de eventos.

Foi esclarecido que todos os eventos necessitam ter brigadistas, pessoas com treinamento de combate ao incêndio e atendimento pré-hospitar. Também foi comentado sobre a Lei estadual 4.335 que trata sobre o Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros Riscos no âmbito do MS, e outros assuntos similares.

Estiveram presentes na reunião representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Desbravadores Emunah, APECSUL, Rotary Club, Patrulha Mirim, CTG Cultivando a Tradição, Paróquia São Pedro Apóstolo, Conselho Tutelar, Cruz Vermelha, Conviver e da Secretaria de Cultura e Esporte. Vale ressaltar que foram convidadas as entidades que estão cadastradas na Secretaria.

O secretário da Pasta, Wander Viegas, agradeceu a presença de todos e ressaltou que essa reunião foi o primeiro passo no trabalho efetivo de prevenção de acidentes, sendo que com a união do Executivo Municipal, Bombeiros, Polícia e entidades, o ano de 2018 continuará sendo de muita promoção de eventos esportivos e culturais no município, trazendo lazer para a comunidade sul-chapadense.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza o empenho dos presentes em continuar em 2018 o seguro trabalho realizado em 2017, onde foram realizados centenas de eventos no município, promovidos pela Prefeitura e entidades, e não foi registrado nenhum caso de acidente.

Fn | Departamento de Com,. da Prefeitura de Chapadão do Sul