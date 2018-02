Com investimento de R$ 154 mil Chapadão do Sul recebe Caminhão Caçamba do Governo do MS

Na tarde desta quinta-feira, 01, aconteceu a entrega de um Caminhão Caçamba que facilitará as obras da rede coletora de esgoto e abastecimento de água e na recuperação de asfalto e consertos em Chapadão do Sul.

O investimento realizado pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul em Chapadão do Sul neste caminhão, modelo Ford Cargo 816 (Ano 2017/Modelo 2018), foi de R$ 154 mil.

Representando o governador Reinaldo Azembuja estava o coordenador das ações do Governo do Estado na região Sebastião Almeida, já representando a Sanesul estavam o assessor da Presidência Flavio Cesar Oliveira, gerente regional Gilvan Fonseca e o supervisor da unidade de Chapadão do Sul Bruno Batista. Além deles estavam o vice-prefeito João Buzoli, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Educação Guerino Perius, presidente da Câmara de Vereadores Toninho Assunção e os vereadores Mika e Alline Tonini.

Aproveitando o uso da palavra, o vice-prefeito de Chapadão do Sul, João Buzoli, agradeceu a presença de todos na entrega do caminhão e exaltou o efetivo trabalho que a Sanesul vem realizando no município. “Esse caminhão será de grande importância para que a Sanesul possa continuar realizando o seu trabalho de esgoto, ao lado da Prefeitura que está realizando o trabalho de pavimentação asfáltica no município”, finaliza o vice-prefeito.

Divulgação da Prefeitura de Chapadão do Sul-MS.