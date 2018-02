Peripécias de suposto rei do Paraguai ganha primeira tradução para o português

Curso a distância mostra os passos da produção editorial A Universidade do Livro oferece novamente, de 28 de fevereiro a 30 de maio de 2018, o curso a distância sobre Produção editorial. Sucesso consagrado junto ao público, as aulas abordam os principais aspectos e questões da realização de uma obra até o momento de entrega dos arquivos completos à produção gráfica. Durante 42 horas/aula, Laura Bacellar ministra o conteúdo que permite ao aluno adquirir uma visão abrangente da edição de um livro. Ela fala sobre o relacionamento entre os vários departamentos de uma editora, as responsabilidades dos produtores editoriais, os trabalhos extratextuais (capa, contracapa, orelha, folha de rosto etc.), os trabalhos com o texto (provas, diagramação, tradução, preparação e revisão), o relacionamento com os vários profissionais envolvidos no processo, entre outros tópicos fundamentais a se levar em conta na busca pela qualidade da elaboração de um livro.