EMEI Emiliano Sanchez completa 10 anos de atividade em Hortolândia (SP)

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018 – Nesta semana, a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Emiliano Sanchez, de Hortolândia, que atende, em período integral, 210 crianças de quatro meses a cinco anos de idade, a maioria delas do próprio município, completou 10 anos de fundação. Essa é a primeira e única EMEI construída localmente a partir de uma parceria entre o governo municipal e uma empresa privada, a EMS – maior laboratório farmacêutico no Brasil, que possui seu complexo industrial instalado em Hortolândia. Em 2008, a empresa investiu cerca de R$ 3 milhões na unidade de ensino e, desde então, segue como mantenedora da escola, que recebe crianças da comunidade e também filhos das colaboradoras da empresa. A verba investida mensalmente pela empresa é destinada ao custeio de água, luz, telefone, alimentação, vestimenta, transporte e material didático dos alunos. Na época, a Prefeitura cedeu uma área de quatro mil metros quadrados para a construção e ficou responsável pela gestão dos colaboradores, entre eles, os professores. Nessa uma década, foram mais de 2 mil crianças atendidas. “Temos muito orgulho de fazer parte desse projeto. Nos últimos dez anos, a EMEI se tornou um porto seguro para as mães que deixam seus filhos e saem para trabalhar, e um modelo de como educar crianças com carinho e respeito”, afirma Marcus Sanchez, vice-presidente Institucional da EMS. “Acreditamos que investir nas crianças, garantindo a elas educação de qualidade e as ferramentas necessárias para o aprendizado, é investir no futuro do Brasil e em um mundo melhor e mais saudável para todos”, conclui. A parceria reforça o histórico da EMS de incentivo a projetos de responsabilidade social com foco em educação. A empresa já é apoiadora do Instituto Qualidade no Ensino (IQE) no Nordeste brasileiro há mais de uma década, capacitando professores em português e matemática; realizou em 2013 e 2014 o “Ciência em Ação”, projeto com escolas do município de Hortolândia que busca fomentar o conhecimento pelo viés científico; e em 2016, apoiou, durante a 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a reedição da exposição “Menas – O certo do errado, o errado do certo”, exibida originalmente em 2010 pelo Museu da Língua Portuguesa. No último ano, a EMS patrocinou a Feira de Literatura Infantil de Taubaté (Flit), que apresenta ao público o melhor da literatura infantil, e a “Incrível Máquina de Livros”, projeto de incentivo à leitura voltado a crianças, jovens e adultos, que promoveu a troca de livros em São Paulo e mais três cidades do interior, entre outras iniciativas.