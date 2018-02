SHOPPING D PROMOVE “BAILINHO DE CARNAVAL” COM ATIVIDADES GRATUITAS PARA O PÚBLICO INFANTIL

Evento acontece de 10 a 13 de fevereiro, com apresentação de marchinhas, oficinas de maquiagem, desfiles e muitas outras atrações

Referência em compras e lazer na zona norte da capital, o Shopping D preparou uma programação especial para o período de Carnaval.

De 10 a 13 de fevereiro, o público infantil poderá se divertir gratuitamente com diversas atividades, em meio a um cenário decorado com fitas, máscaras, confetes, serpentinas, muitas cores e diversão.

As atrações incluem bailinhos de Carnaval com marchinhas de sucesso que prometem embalar as famílias. Haverá, ainda, oficinas de maquiagem, apresentação de personagens e desfiles de fantasias com direito a brindes.

Com o apoio de monitoria especializada, o evento terá no dia 10 (sábado): bailinho infantil, maquiagem, apresentação de personagens e desfile de fantasia kids com prêmios para as primeiras 50 crianças fantasiadas. No dia 11 (domingo): bailinho infantil, maquiagem, apresentação com personagens, banda musical e desfile de pets com premiação para os primeiros 50 pets com roupas características, com brindes oferecidos pela Cobasi. No dia 12 (segunda-feira): bailinho infantil, maquiagem e apresentação de personagens. No dia 13 (terça-feira): bailinho infantil, maquiagem e apresentação de banda musical.

“Nosso empreendimento sempre se destacou na região pela oferta de lazer e entretenimento de qualidade. Neste Carnaval, pretendemos reforçar esse propósito, valorizando ainda mais o relacionamento e a satisfação do nosso público”, afirma o gerente de marketing do Shopping D, Rhuann Destro.

O Bailinho de Carnaval acontecerá no espaço temático, no piso térreo, das 14h às 18h.

O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, próximo das estações Armênia e Portuguesa-Tietê do metrô.

