Luiza Ambiel revela romance com Rômulo Arantes: “Ele era uma graça”

A musa dos anos 90 Luiza Ambiel é a entrevistada de Daniela Albuquerque no ‘Sensacional’ desta quinta-feira (1º) e, relembrando polêmicas do período em que participava da ‘Banheira do Gugu’, revela que, entre os famosos que conheceu durante as gravações do quadro, se apaixonou pelo ator Rômulo Arantes, morto em um acidente aéreo em 2000. “Eu não me envolvia e sabia o que eles queriam também, mas com ele não. Ele começou a me mandar flores, levar para jantar, a primeira vez que andei de avião foi com ele. (…) Ele era uma graça, a gente namorou uns seis meses”, conta a bela.

Na conversa, Luiza explica como foi selecionada para participar da atração e recorda alguns nomes com os quais teve problemas durante a brincadeira, entre eles o diretor de ‘A Praça É Nossa’ Marcelo de Nóbrega, com quem, segundo ela, protagonizou uma ‘pancadaria’. “É engraçado que até hoje vendo a cena eu me contorço, foi punk. Batemos um no outro, o Gugu tirou do ar. (…) Comecei como atriz na Praça, então já tinha trabalhado com ele quando veio como convidado. Hoje ele é meu diretor e temos uma boa relação”.

A recente revelação de que sofreu abuso sexual na infância também foi comentada por ela, que aproveitou para incentivar que as vítimas denunciem os casos. “Fala gente, eu sei que dói, mas começa falando que sai”.

A entrevista completa vai ao ar no ‘Sensacional’ desta quinta (1º), às 22h40, pela RedeTV!

*Crédito/Foto: RedeTV!