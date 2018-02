Indústria cresce em 2017 pela primeira vez em três anos, revela IBGE

Após três anos no negativo, a produção da indústria nacional voltou a crescer em 2017. Com o avanço da economia, que impulsionou a atividade nas fábricas, o consolidado do ano registrou um avanço de 2,5% na produção industrial. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Temer destaca função social da Caixa: “Ela transcende um banco comercial”

Em discurso durante o Conexão Caixa 2018 nesta quinta-feira (1º), o presidente da República, Michel Temer, destacou o papel do banco como condutor de políticas sociais, indo além da sua função financeira. Cabe à Caixa Econômica Federal, por exemplo, liberar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e administrar programas como o Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família.

Ministério da Saúde lança licitação para registro de preços de órteses e próteses

Para melhorar o uso dos recursos públicos, evitar fraudes e ampliar o atendimento da população, o Ministério da Saúde publica, na próxima semana, o primeiro de uma série de editais para registro de preço de venda de órteses e próteses para a saúde pública. O documento possibilitará que estados e municípios, responsáveis pela compra destes insumos médicos, adquiram os produtos com custo reduzido devido a venda em grande volume. Além disso, o país passa a ter uma referência nacional do valor do produto que, inclusive, apoiará a fiscalização dos órgãos de controle. Atualmente, a diferença de preço de aquisição em diferentes regiões chega a 990%.

Inep firma convênio com mais uma universidade portuguesa

Mais uma instituição de ensino superior de Portugal entra na lista das conveniadas daquele país com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação. Agora, a Universidade Católica Portuguesa também aceitará os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar brasileiros interessados em estudar no local. O acordo interinstitucional favorece a comunicação entre as instituições e o Inep para conferência dos resultados dos participantes que pretendem utilizar as notas do Enem para obtenção de uma vaga.

Mais quatro reservas naturais particulares são criadas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oficializou, nesta quarta-feira (31), a conversão de quatro propriedades privadas em Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). A data foi escolhida por ser Dia Nacional das RPPNs. Também foi confirmada a entrega de 65 veículos para as unidades de conservação do ICMBio. As áreas que foram oficializadas são Contendas II, localizada em Ituberá (BA); Sítio Lagoa, que fica no município de Guaramiranga (CE); Cachoeira do Andorinhão, Cambuí (MG); e Reserva Volta Velha – Pe. Piet Van Der Art, localizada em Itapoá (SC).

