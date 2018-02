Edições Globo Condé Nast inicia trabalho de diagnóstico ambiental com neutralização de CO2 do Baile da Vogue

O Baile da Vogue, uma das noites mais concorridas do calendário de festas nacional, terá toda a sua pegada de carbono neutralizada com o plantio de 38 mudas de espécies nativas em municípios de abrangência do Plano Conservador da Mantiqueira, em São Paulo. A iniciativa é o primeiro passo para a elaboração do diagnóstico social e ambiental do Grupo Edições Globo Condé Nast (EGCN), que vem sendo elaborado pelo Movimento ECOERA. “O Baile da Vogue esse ano celebra o tema Divino Maravilhoso, em homenagem ao Brasil, exaltando toda a diversidade cultural e a exuberância da nossa natureza. É o gancho perfeito para a inauguração de uma agenda de sustentabilidade que vai se estender para os quatro títulos da editora”, explica Giuliana Sesso, diretora de marketing da EGCN. O cálculo das emissões de CO2 do Baile da Vogue e todo o plantio compensatório estão sob os cuidados da Iniciativa Verde, organização ambiental responsável pelo selo “Carbon Free”, que atesta a neutralização da pegada de carbono. “Estamos abrindo a agenda de todos os títulos da editora para discutir questões sociais e ambientais, além de chamar a atenção de colaboradores e parceiros para a causa”, explica Chiara Gadaleta, idealizadora do Movimento ECOERA. A contabilização da emissão de CO2 do Baile da Vogue já foi previamente calculada pela Iniciativa Verde por meio de um questionário. As respostas dão subsídios para que o cálculo seja feito, resultando na quantidade exata de mudas que devem ser plantadas. “Esse tipo de iniciativa aproxima a população de questões ambientais e faz que todos se sintam parte da solução”, completa Jessica Campanha, gestora ambiental da Iniciativa Verde. Sobre o ECOERA Sobre o Programa ECOERA O Programa ECOERA é uma consultoria com foco em ações socais e ambientais que atua nos setores de moda, beleza e design desenvolvendo agendas com ações de impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. www.portalecoera.com.br Sobre a Iniciativa Verde A Iniciativa Verde é uma organização do terceiro setor que busca contribuir para a melhoria dos serviços ambientais como biodiversidade, água e qualidade do ar. Com isso, ela ajuda na mitigação e na adaptação às mudanças climáticas causadas pelas atividades humanas por meio de projetos próprios de recomposição florestal e em parceria com outras instituições. http://www.iniciativaverde.org.br/index.php