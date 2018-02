UFGD publica 3ª Chamada do Vestibular

O Centro de Seleção da UFGD divulgou nesta sexta-feira (02/02) a 3ª chamada dos candidatos classificados, dentro do limite de vagas por curso e sistema de ingresso, no Vestibular 2018.

As matrículas serão feitas nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro, e o candidato deve apresentar o original e a cópia legíveis dos documentos listados no anexo I do Edital de Abertura CCS n°09/2017, e do Edital de Divulgação PROGRAD nº 21/2017 para comprovação de renda.

Acesse a lista completa do aprovados pelo link: https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_PROGRAD_08-2018_Convoca%C3%A7%C3%A3o_Terceira_Chamada%20PSV-20181.pdf

As matrículas serão feitas das 7h30 às 11h e das 12h às 16h, no Auditótio Central da Unidade 2 (campus). Os aprovados nos cursos de Direito e Relações Internacionais, deverão fazer suas matrículas na própria Faculdade de Direito e Relações Internacionais – FADIR, localizada na rua Rua Quintino Bocaiúva, 2100 – Jardim Figueira , Dourados/MS.

Mais informações no Centro de Seleção no 3410-2840 ou na própria Secretaria Acadêmica no 3410-2825.

