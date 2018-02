 Terra transmite bloco Gambiarra com Tiago Abravanel dia 4/2

O Terra transmite ao vivo neste domingo (4/2), a partir das 15h, o desfile Gambiarra – O Bloco + Tiago Abravanel na homepage , no Facebook e no Youtube .

Durante o percurso do bloco, os DJs residentes da Gambiarra tocarão muita música brasileira e Tiago Abravanel comandará o cortejo com um show para fazer todo mundo tirar o pé do chão. A apresentação ainda terá participação especial da Gloria Groove.

Gambiarra – O Bloco + Tiago Abravanel

Data: 4 de fevereiro, domingo

Concentração: 14h na Av. Faria Lima, 64 – na frente do bar Pirajá

Percurso: a partir das 15h na Av. Faria Lima

Dispersão: às 19h, no Largo da Batata

