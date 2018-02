Itália e Alemanha vencem nas duplas e lideram na Davis; Casaquistão elimina Suíça

A primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis conheceu neste sábado seu primeiro classificado às quartas de final. O Casaquistão aproveitou o fator casa para passar sem dificuldades pela Suíça, com um contundente 3 a 0. Nos outros duelos que já tiveram jogos disputados no dia, Itália e Alemanha venceram e lideram.

Em Astana, o Casaquistão confirmou a classificação após uma batalha de 3h22min. Nas duplas, Timur Khabibulin e Aleksandr Nedovyesov precisaram de cinco sets, mas derrotaram os suíços Marc-Andrea Huesler e Lucas Margaroli por 3 a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 6/7 (5/7) e 6/3.

Os casaques já haviam encaminhado a classificação na sexta-feira, quando venceram as duas primeiras partidas. Dmitry Popko superou Henri Laaksonen por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 7/6 (9/7), 3/6 e 7/5. Também em quatro sets, Mikhail Kukushkin bateu Adrian Bodmer: 3/6, 6/3, 6/2 e 6/3. Agora, o país encara Croácia ou Canadá, que estão empatados em 1 a 1.

Nos outros duelos, vantagem dos visitantes. Em Morioka, a Itália derrotou o Japão na partida de duplas e lidera por 2 a 1. Simone Bolelli e Fabio Fognini fizeram 3 sets a 1 em Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama em equilibrado confronto, com parciais de 7/5, 6/7 (4/7), 7/6 (7/3) e 7/5.

Este duelo, aliás, tem sido marcado pelo equilíbrio. Na sexta-feira, uma vitória em cinco sets para cada lado. Fabio Fognini passou por Daniel Taro com parciais de 6/4, 3/6, 4/6, 6/3 e 6/2, e Yuichi Sugita devolveu o placar diante de Andreas Seppi: 4/6, 6/2, 6/4, 4/6 e 7/6 (7/1).

Em Brisbane, na Austrália, os donos da casa também foram derrotados nas duplas neste sábado. Matthew Ebden e John Peers perderam para Tim Puetz e Jan-Lennard Struff por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/7 (1/7), 6/2, 6/7 (4/7) e 6/4.

Na sexta, o número 5 do mundo, Alexander Zverev, já havia dado vantagem aos alemães ao passar em cinco sets por Alex de Minaur, com parciais de 7/5, 4/6, 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4), mas Nick Kyrgios deixara tudo igual na sequência ao bater Struf com um triplo 6/4.