Guerlain ficou emocionada em receber a visita ilustre de sua musa Angelina Jolie em Paris, para início a celebração do aniversário de 190 anos da Maison.

Laurent Boillot, CEO da marca ofereceu uma visita exclusiva na histórica boutique, inaugurada em 1914, na Avenida Champs-Elysées, 68.

Fascinada pela herança única das fragrâncias, Angelina Jolie participou do momento único da criação do novo ícone da Maison, com o perfumista Thierry Wasser. Desde 2017 Angelina Jolie é musa da fragrância Mon Guerlain, criado por Thierry Wasser e a perfumista Delphine Jelk.