Filho de Charlie Chaplin confirma presença para o Oscar do Circo no Brasil

1st Cirque International Festival of Brazil Contest será realizado em maio no Anhembi, com um júri formado por referências mundiais do meio circense, como Eugène Chaplin

Pela primeira vez o Brasil será palco de um dos maiores e mais importantes eventos circenses internacionais, considerado mundialmente o Oscar do Circo: 1st Cirque International Festival of Brazil Contest. O festival será realizado de 2 a 6 de maio, no Anhembi, e entre os nomes confirmados para o júri está Eugène Chaplin, filho de Charlie Chaplin, diretamente da Suíça.

Chaplin é Presidente do Festival Internacional de Cinema de Comédia de Vevey; dirigiu o documentário “Charlie Chaplin: A Family Tribute”, produzido por Jarl Alé de Basseville; e criou o musical “Smile”, uma narração da vida de Charlie Chaplin através de sua música.

No Brasil, 1st Cirque International Festival of Brazil Contest seguirá os mesmos moldes do tradicional festival de Monte Carlo, criado pelo Príncipe Rainier III em 1974 e atualmente presidido pela princesa Stéphanie, e a organização internacional está apoiando a realização da edição brasileira pela La Force Productions, do diretor artístico internacional Jeferson Alexandre, junto à Spacial Cultural e Entretenimento, da empresária Marlene Querubim.

O evento será um marco na história do circo nacional, realizado sob uma das maiores lonas já vistas no País nos últimos anos. E para competir, os artistas internacionais podem se inscrever até dia 5 de fevereiro e os nacionais até 20 de fevereiro.

A organização já recebeu centenas de materiais, que estão sendo avaliados por uma curadoria especializada no segmento, com o objetivo de selecionar 70 números de diversas categorias.

As apresentações dos competidores serão abertas ao público e prometem verdadeiros espetáculos, com destaque para a final, marcada para o dia 6 de maio. Os convites já estão à venda no Ingresso Rápido e todas as informações, inclusive para as inscrições, estão no site www.cirquefestivalcontest.com.br e redes sociais @cirquefestivalcontest no Facebook e Instagram.

Serviço

1st Cirque International Festival of Brazil Contest

De 2 a 6 de maio de 2018

Inscrições gratuitas

Competições gratuitas

Prazos para inscrições: internacionais até 5 de fevereiro; nacionais até 20 de fevereiro de 2018

Site www.cirquefestivalcontest.com.br

Midias sociais Facebook e Instagram: @cirquefestivalcontest

Apresentações abertas ao público: capacidade para mais de 2300 pessoas

Preços a partir de R$ 90 para crianças e R$ 180 para adultos

Compras antecipadas pelo Ingresso Rápido www.ingressorapido.com.br

Tem acesso a portadores de necessidades especiais

Climatizador

Estacionamento

Local: Anhembi – São Paulo – Capital (ao lado do Palácio das Convenções)

