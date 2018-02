Pintor bate veículo na traseira de caminhão e morre em hospital

Agnaldo Aparecido Julião da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu

3 FEV 2018 – Por DANIELA ARRUDA – 17h:11 – Correio do Estado

Colisão envolvendo um Chevrolet Corsa Classic e uma carreta matou uma pessoa e deixou outra ferida na MS-141, entre Ivinhema e Naviraí, próximo à usina Adecoagro, no início da tarde deste sábado. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia, que registrou o caso como morte a esclarecer.

O carro de passeio, com placas de Campo Grande, era dirigido por Agnaldo Aparecido Julião da Silva, de 51 anos, que morreu em decorrência do acidente; e tinha como passageiro Odair Alves, de 50 anos, que ficou ferido. O veículo de carga, com placas de Capinzal (SC), era dirigido por Thiago Bedendo, de 39 anos, que saiu ileso.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista da carreta seguia no sentido Naviraí-Ivinhema pela rodovia quando em frente à usina, ao passar por um quebra-molas, sentiu um impacto na traseira do seu veículo. Ao descer da carreta, deparou-se com o carro de passeio que havia batido na traseira do caminhão.

Ainda conforme relatou o motorista da carreta à polícia, o condutor do Corsa aparentava estar gravemente ferido e o passageiro estava desorientado.

De acordo com o site Ivinotícias, com o impacto o motorista do carro de passeio teve diversos ferimentos e traumatismo crânio encefálico grave, chegando a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Ivinhema e encaminhado para o hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Já o passageiro Odair teve vários ferimentos e fraturas, mas está consciente e orientado e seu estado é estável.

Segundo informações preliminares, Agnaldo era morador de Ivinhema e trabalhava como pintor.