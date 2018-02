Vítimas ficaram seis horas presas e veículos são avaliados em R$ 650 mil

3 FEV 2018 – Por LEANDRO ABREU E BRUNA AQUINO – 09h:46 – Correio do Estado

Seis bandidos invadiram uma empresa de máquinas e terraplanagem por volta das 20h de sexta-feira, amarraram duas funcionários e fugiram roubando quatro caminhões nessa madrugada, em Campo Grande. Segundo as vítimas, os veículos são avaliados em R$ 650 mil. Os suspeitos só fugiram por volta das 2h deste sábado.

Um dos funcionários, de 53 anos, que preferiu não se identificar, foi à delegacia registrar a ocorrência e contou como os bandidos foram violentos durante o crime.

“Eles amarraram muito forte e ficavam ameaçando a gente o tempo todo”, disse a vítima, que ficou com os punhos machucados por conta das cordas.

De acordo com a filha do proprietário da empresa, os quatro veículos estavam sem seguro desde o ano passado. A reportagem apurou que os dois funcionários estavam no local porque preparavam-se para sair com um dos caminhões logo na manhã deste sábado.

Os bandidos ainda quebraram as câmeras de segurança antes de irem embora e levaram o computador que grava as imagens. Os funcionários foram encontrados somente às 4h da manhã pela polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e deve ser encaminhado para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), onde será investigado.

A polícia não divulgou se tem suspeita para onde os veículos poderiam ser levados, também não foi dado mais detalhes da ocorrência com a alegação que isso poderia atrapalhar as investigações.