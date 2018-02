Mulher procura polícia e afirma também ter sido vítima do “maníaco do celta”

Ele foi preso na noite de sexta-feira (2) depois de atacar adolescente

3 FEV 2018 – Por DANIELA ARRUDA – 14h:48 – Correio do Estado

Suspeito de atacar uma adolescente de 15 anos no Jardim Noroeste no domingo (28), Douglas Igor da Silva Fernandes, 38 anos, cumpria pena em regime semiaberto desde o ano passado por crimes de estupro praticados em 2007 e agora, a polícia investiga a possibilidade de que mais pessoas tenham sido vítimas dele. Ele foi preso na noite de sexta-feira (2) e está no Instituto Penal de Campo Grande.

De acordo com informações do delegado titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Paulo Sérgio Lauretto, após a divulgação do vídeo em que Douglas aborda e força a adolescente a entrar em um Celta, uma mulher procurou a polícia para denunciar caso semelhante ocorrido horas antes, na mesma data. O crime também foi atribuído ao acusado e teria sido praticado na região do Jardim Montevidéu.

“Essa vítima ficou de procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na próxima semana. Também vamos fazer um cruzamento de dados dos boletins de ocorrência das delegacias. Nesse caso (a abordagem da adolescente de 15 anos), havia as imagens da câmeras de segurança, mas é possível que outros casos apareçam a partir das investigações”, explicou.

PRISÃO

O criminoso foi preso na Rua Brilhante, perto do cruzamento com a Rua Salim Maluf, nesta sexta-feira à noite (2). O carro utilizado no crime de domingo foi visto por populares, um Celta branco, e auxiliou na identificação.

Em abordagem, ele confirmou que o Celta que apareceu em imagens feitas por câmera de segurança na tentativa de abordagem pertence à mãe dele.

Os PMs o questionaram sobre o crime de domingo passado, mas ele não quis se manifestar. Depois de identificado, os policiais acionaram a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para que a investigação prosseguisse. Como a tentativa de forçar a adolescente a entrar no carro aconteceu no dia 28 de janeiro, não havia mais flagrante para garantir a prisão.

A DEPCA passou a investigar o caso na sexta-feira à tarde (2), depois de ter ouvido a vítima e receber o vídeo com a abordagem. Após a prisão, ainda na noite de ontem, Douglas Igor foi levado para o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, por orientação da Polícia Civil, mas horas depois foi transferido para o Instituto Penal de Campo Grande.