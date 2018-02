Integrante do PCC que planejava emboscada a policiais é preso na Capital

Sonic queria vingar dois colegas mortos durante confronto em Dourados

3 FEV 2018 – Por LEANDRO ABREU – 12h:18 – Correio do Estado

Policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil de Dourados prenderam um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Campo Grande, suspeito de organizar uma emboscada a policiais. Ele estava se mudando para a Capital com o objetivo de arrecadar dinheiro e armamento para uma espécie de vingança.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados passou informações de que Kaio César Martins Borges, conhecido como Sonic, estava vindo para Campo Grande, para morar no bairro Noroeste. Aonde planejaria uma vingança após dois outros integrantes do PCC terem morrido em confronto com a polícia em Dourados.

O objetivo era arrecadar dinheiro e armas para isso. Com essas informações, o GOI, com a ajuda do Batalhão de Choque, começaram a fazer buscas na região. Ontem (2), viaturas perceberam dois homens descarregando uma mudança para uma casa na Rua Cantagalo. Ao verem as viaturas, os dois suspeitos demonstraram nervosismo e chamou atenção dos policiais.

Durante abordagem, foi confirmado que um dos homens era Sonic, que já é foragido da Justiça. O outro suspeito, Fábio Rogério Pigoto, também é integrante do PCC. Em verificação, os policiais encontraram droga na mudança de Sonic e também enterrada no quintal da casa, que é de propriedade de Fábio. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas.