Plantão de domingo para cadastro biométrico começa amanhã na Capital

Atendimento será somente no Memorial da Cultura

3 FEV 2018 – Por CASSIA MODENA – 17h:55 – Correio do Estado

A partir de amanhã (4), a Justiça Eleitoral começa a realizar cadastramento biométrico aos domingos em Campo Grande. O atendimento neste dia será feito exclusivamente no Memorial da Cultura, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro.

Os eleitores podem comparecer ao local das 8h às 12h. É preciso levar os originais do documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Além do Memorial da Cultura, há cadastramento também na Central de Atendimento ao Eleitor, que fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 – Parque dos Poderes. Lá, o horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8h às 17h e, no sábado, das 8h às 12h.

De acordo com a Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), cerca de 60% do eleitorado de Campo Grande já realizou o cadastramento das digitais. O cadastramento é obrigatório e quem não realizar terá o título cancelado.