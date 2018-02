Governo de Mato Grosso do Sul investe R$ 1,5 bilhão na recuperação de estradas

Secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli no destaque (foto ms.gov.br) Pelo menos 16 pontes foram construída se outras 15 estão em processo de licitação

4 FEV 2018 – Por LUANA RODRIGUES – 09h:17 – Correio do Estado

As chuvas que caem desde o fim do ano passado em Mato Grosso do Sul destruíram boa parte das estradas vicinais do Estado. Em contrapartida, o governo estadual diz que, em três anos, já investiu R$ 1,5 bilhão em infraestrutura rodoviária, que incluem construção e reforma de pontes de concreto e madeira. Cerca de cinco mil quilômetros de estradas vicinais foram implantadas, encascalhadas e conservadas.

A informação é do secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, assegurando que o objetivo é garantir o fluxo de caminhões no período de escoamento da supersafra de soja. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul) foram destinados integralmente ao setor logístico.

Conforme o secretário, de 94 pontes de concreto projetadas pelo governo estadual em 39 municípios, 50 foram entregues. Das quais 35 atenderam áreas de risco definidas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), totalizando investimentos de R$ 104 milhões em recursos próprios. A Agesul executa atualmente a construção de mais 16 pontes e outras 15 estão em processo de licitação e oito em fase de projeto.

“A estruturação dos eixos rodoviários e a perenidade das pontes de concreto são fatores determinantes para induzir o desenvolvimento e a integração regional”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja. Ele anunciou a aplicação de R$ 254 milhões em infraestrutura viária em 2018. O dinheiro será captado junto à Caixa Econômica Federal, cuja operação de crédito foi aprovada no final do ano passado pela Assembleia Legislativa.

Conforme o secretáiro, além da manutenção permanente, rodoviárias estratégicas, como as MS-156 (Caarapó-Amambai), MS-165 (Sul Fronteira) e MS-460 (Água Fria, em Maracaju), foram pavimentadas. De 2015 a 2017, a Agesul executou 326 quilômetros de pavimentação e restauração de rodovias, com investimentos de R$ 226 milhões, incluindo acessos a núcleos industriais, dentre os quais o de Dourados. Estão em obras o asfaltamento de 133 quilômetros e outros 311 quilômetros em restauração, com recursos próprios (R$ 360 milhões).

No ano passado, o Estado aplicou cerca de R$ 150 milhões do Fundersul em conservação e manutenção das estradas não pavimentadas e recuperou 510 km de vias e dezenas de pontes que se encontravam intransitáveis, beneficiando toda a cadeia produtiva. Uma das regiões contempladas é o Pantanal, onde o Estado implanta cascalho e drenagem em trechos alagados e arenosos das MS-423, MS-228, MS-184, MS-419, MS-195, MS-382 e MS-243.

“A nossa malha rodoviária sem asfalto é de 8.500 quilômetros, de forma que nos demais trechos, ou seja, três mil quilômetros, as patrulhas mecanizadas da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) estão trabalhando, juntamente com as prefeituras e com os produtores, para recuperar pontos críticos e realizar reparos necessários ao escoamento da safra”, detalhou o secretário de infraestrutura