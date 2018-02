Agiota vítima de emboscada está em coma induzido e caso é considerado grave

Salem levou seis tiros e está no CTI da Santa Casa de Campo Grande

4 FEV 2018 Por YARIMA MECCHI 15h:28

Os suspeitos do crime fugiram logo em seguida.

O agiota Salem Pereira Vieira, de 36 anos, que foi vítima de uma emboscada na sexta-feira (2) e levou seis tiros, está em coma induzido na Santa Casa de Campo Grande e seu estado de saúde é considerado grave. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o paciente está entubado.

Vieira foi baleado na manhã de sexta-feira, próximo a uma creche localizada na Rua Jaime Ferreira Barbosa, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Na ocasião a vítima estava levando o filho de 3 anos até o local quando foi atingido pelos tiros. Ele está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa.

Testemunhas informaram à Polícia Militar (PM) que dois homens, em um Voyage preto, chegaram e efetuaram os disparos. Vieira estava no carro, um Renault preto, com a esposa e o filho. Apenas ele foi atingido pelos tiros.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os disparos atingiram o tórax, a clavícula, as axilas e o braço direito da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) também foi ao local e encaminhou Vieira até a Santa Casa.

Os suspeitos do crime fugiram logo em seguida. O caso é investigado pela polícia.

AGIOTA

Salem que auxiliou nas investigações que levaram o ex-prefeito Gilmar Olarte a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é conhecido por ser uma das peças chaves na denúncia da operação que recebeu o nome de Coffee Break, um esquema de “compra e venda” de votos feito em 2014 para cassação do mandato do então prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP) e posse do vice Gilmar Olarte.

Em 2014, o agiota tentou invadir a igreja do ex-prefeito e pastor evangélico Gilmar Olarte, no Bairro Coophamat. Na ocasião, Salem desacatou dois guardas municipais na tentativa de “pegar o prefeito” durante um culto, mas foi contido.

Em 2015, Vieira respondeu pelo crime de usura, que está ligado à cobrança excessiva de juros, situação típica da prática de agiotagem. (Colaborou Maressa Mendonça)