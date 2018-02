Homem é morto a tiros na frente de casa, no Jardim Los Angeles

Vítima pode ter sido alvo de acerto de contas por desafetos

4 FEV 2018 – Por RENAN NUCCI e LUANA RODRIGUES – 07h:55 – Correio do Estado

Alyson Ribeiro Miranda, de 33 anos, foi assassinado com aproximadamente oito tiros na noite de ontem, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha alguns desafetos na região, motivo pelo qual não é descartado acerto de contas ou rixa.

Conforme apurado, Alyson estava sentado na frente de casa, na Rua Luiz de Vasconcelos, quando o autor chegou em um veículo e atirou diversas vezes, por volta das 21 horas. A polícia ainda não soube apontar qual o tipo do veículo utilizado e nem se outras pessoas participaram do crime.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local. Conforme levantamento preliminar da perícia, havia pelo menos 15 perfurações de entrada e saída de projéteis no corpo de Alyson. O caso é investigado.