Programação especial para mamães com bebês tem bate-papo e sessão de cinema

Filme ‘Fala Sério, Mãe!’ foi o escolhido para o CineMaterna de fevereiro. Antes da sessão, as mães poderão participar de uma conversa sobre os desafios da maternidade

As mamães de Campo Grande têm uma nova opção para passear com seus bebês no mês de fevereiro. O Shopping Campo Grande programou um bate-papo sobre os desafios da maternidade com Fernanda Gomes de Araújo, uma das idealizadoras do Aldeia Inteira, para antes da sessão de cinema. Será nesta terça-feira, dia 6, às 13h, na Praça Central do estabelecimento e tem a duração de uma hora. O evento é gratuito para mamães com bebês de até 12 meses de idade.

Na sequência, às 14h10, tem sessão CineMaterna, que acontece todos os meses na Cinemark do Shopping Campo Grande para as mamães com bebês de até 18 meses. Nesta edição de fevereiro, o filme em exibição será a comédia nacional Fala Sério, Mãe!, que foi escolhido por meio de votação pelas próprias mães cadastradas no site www.cinematerna.org.br.

O CineMaterna oferece um momento especial para as mamães fortalecerem ainda mais o vínculo com seu bebê, em um programa que alia relaxamento e diversão. A sessão é especialmente preparada para proporcionar conforto e facilidades, com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente -, ar condicionado com temperatura suave, som mais baixo e uma leve iluminação, além de tapete especial para os nenéns que engatinham. Há também um ‘estacionamento’ para os carrinhos de bebê logo na entrada e, em caso de necessidade, mães voluntárias estão presentes na sala, prontas para ajudar.

Pais e demais acompanhantes também podem participar da sessão CineMaterna. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Cinemark.

O CineMaterna tem patrocínio do Shopping Campo Grande e da Natura Mamãe e Bebê e está presente em 112 cinemas de 16 redes de exibição espalhadas por 45 cidades de 17 estados brasileiros.

Sobre o Aldeia Inteira:

Inspiradas pelo provérbio africano que diz que “é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”, três mulheres se encontraram. Espalhando crenças, ideias e ações, elas criaram essa semente do futuro que é a Aldeia Inteira. Sempre propondo uma união perfeita de como vivem, como desejam ver o mundo e como atuam nele, cada qual pela sua militância. Atualmente são cerca de duas mil mulheres envolvidas com a Aldeia em Campo Grande.

Sobre o filme:

Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Sobre o CineMaterna:

O CineMaterna nasceu em 2008, quando um grupo de mulheres se reuniu e partiu para o cinema mais próximo com seus bebês “a tira colo”. Assim surgiu a iniciativa que promove sessões de cinema especialmente dedicadas às mães que têm filhos de 0 a 18 meses e queiram recomeçar a rotina de passeios, mas sem precisar deixar as crianças aos cuidados de terceiros.

As mães podem se cadastrar e votar nos filmes de sua preferência, bem como ter mais informações pelo site http://www.cinematerna.org.br, onde estão disponíveis galeria de fotos, depoimentos e a programação de filmes para o mês.

Serviço:

Bate-papo sobre os desafios da maternidade

Data: 6 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 13h

Local: Tudo é Brincadeira – Praça Central do Shopping Campo Grande

Sessão CineMaterna

Data: 6 de fevereiro (terça-feira)

Horário: 14h10

Local: Cinemark – Shopping Campo Grande

Filme: Fala Sério, Mãe!