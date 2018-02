Qual o seu perfil de empreendedor? Faça o teste rápido e descubra

Serasa lança plataforma de conteúdo gratuita e inédita para ajudar microempreendedores a expandir seus negócios no país de forma sustentável. Ao concluir o teste no Serasa Empreendedor , o empresário é direcionado a uma trilha personalizada sobre gestão financeira, organização, estratégia e comportamento. Segundo pesquisa, 37% dos microempreendedores fazem parte do grupo “Malabarista”, pessoas que empreenderam por necessidade

São Paulo, 05 de fevereiro de 2018 – Qual a importância de dividir as tarefas da vida profissional e familiar e manter uma rotina organizada na condução de sua empresa? Gostar de ter o controle de todos os números de seu negócio? Ter um plano B para alcançar o sucesso financeiro? Questões como estas estão em um teste lançado hoje pela Serasa Experian para identificar qual o perfil do microempreendedor brasileiro. A avaliação está disponível no novo portal Serasa Empreendedor (www.serasaempreendedor.com.br), criado para ajudar microempresários (ME) e microempreendedores individuais (MEI) a terem conteúdo sobre diversos assuntos relevantes ao seu negócio. Oteste avalia a identificação do empresário com questões relacionadas aos quatro pilares da administração: gestão financeira, organização, estratégia e comportamento. O resultado levará ao enquadramento em um dos quatro perfis dominantes entre os microempreendedores: Malabarista, Realizador, Autônomo e Arrojado. A partir dessa identificação, ele é convidado a seguir uma “trilha” de conhecimento, navegando por conteúdos sob medida para seu perfil. Dessa forma, cada um dos perfis terá acesso aos materiais indicados para suas necessidades enquanto gestor. Para o vice-presidente de Pessoa Jurídica da Serasa Experian, Victor Loyola, conhecer o perfil e as necessidades desse público é indispensável para que as corporações possam apoiá-los. “Seja por meio de concessão de crédito ou fornecendo ferramentas para auxiliar na organização financeira e no desenvolvimento gerencial desses empreendedores, as informações são fundamentais para determinar a melhor maneira de contribuir para o crescimento sustentável desses profissionais”, diz Loyola. Confira informações sobre os perfis: Maioria (37%) dos empreendedores do país faz parte do grupo Malabarista Pesquisa da Serasa revela que 37% dos microempresários e MEIs são Malabaristas (empreendedor acidental). A média da idade das empresas dos Malabaristas é de 11 anos. Estão dentro deste perfil pessoas que não planejaram se tornar empreendedoras, mas podem ter sido levadas por habilidade ou hobby ou por terem assumido negócios de terceiros. É o perfil com maior participação de mulheres (34%). A maioria possui microempresa. Esses empresários também se caracterizam pelo otimismo ao enfrentar dificuldades. São receosos quando o assunto é o uso da tecnologia e procuram correr poucos riscos, inclusive na busca por crédito, procurando taxas e prazos melhores. Para os microempreendedores enquadrados aqui, a motivação reside na qualidade da entrega do serviço/produto. Para atender bem, sacrificam o tempo e até relaxam nas outras atividades do dia a dia. O desafio é terminar o mês no azul e começar o outro um pouco melhor. Os Realizadores (empreendedor graduado) respondem por 25% dos microempreendedores. Os microempresários e MEIs aqui representados também são os mais escolarizados, com 71% com curso superior completo. Se enquadram neste grupo pessoas que abriram seus negócios após pesquisarem as áreas de atuação. Buscam novidades para crescer sempre com muito estudo (cursos e pesquisas) e cautela. Admitem correr riscos de forma moderada, o que se aplica também à busca por crédito. A motivação do Realizador é buscar diferenciais para o negócio, o que lhe traz grande realização pessoal. O objetivo desse tipo de microempreendedor é crescer de forma estruturada e sustentável. Os Autônomos (empreendedor só no papel) são 23% do total da amostra. Os Autônomos não se consideram empreendedores. Encaram a formalidade como uma necessidade de trabalho tanto para prestar serviços como Pessoa Jurídica como para emitir nota de prestação de serviços informais. Investir no negócio não é uma prioridade. Correm poucos riscos quando precisam de financiamento e preferem procurar grandes bancos com os quais já tenham alguma relação. O objetivo principal é manter seus clientes e garantir a renda mensal. Os Arrojados (empreendedor nato) representam 15% dos microempreendedores. Dentro deste perfil estão profissionais que sempre quiserem ter o próprio negócio. Trata-se do perfil que mais investe na empresa, apostando, inclusive, em programas financeiros customizados. Os Arrojados têm o cuidado de separar finanças pessoais das finanças da empresa. Costumam traçar estratégias e mantêm o foco para alcançá-las. As frustrações, acumuladas em parte pelo seu jeito destemido de agir, o tornaram melhor preparados ao longo do tempo. O sucesso financeiro é sua motivação e, para alcançá-lo, sempre trabalham com um plano B. O objetivo do Arrojado é ser um grande empresário de sucesso. Visão demográfica e comportamental da pesquisa A pesquisa inédita Perfil Nacional do Empreendedor da Serasa Experian feita com 448 microempreendedores no país, entre julho e agosto de 2017, apresentou as principais características demográficas e de comportamento desses grupos. De acordo com o levantamento, 72% dos respondentes são microempresários (ME) e 28% microempreendedores individuais (MEI). Entre os MEs, 66% atuam na área de serviços; 28% no comércio e 6% na indústria. Já entre os MEIs, 58% estão em serviços; 42% no comércio e 1% na indústria. O levantamento apurou que o universo do microempreendedorismo no Brasil é majoritariamente masculino: 71% da amostragem é composta por homens. A escolaridade elevada também é outra característica marcante entre os MEs e MEIs: 61% possuem ensino superior completo, 31% cursaram o ensino médio completo e 8% o fundamental completo. “A alta escolaridade entre os MEIs chama a atenção na pesquisa ao compararmos com a realidade brasileira. Segundo dados do IBGE divulgados em dezembro do ano passado, apenas 15,3% da população possuem ensino superior completo”, salienta Loyola. A idade média desses empresários é de 45 anos e 66% dos entrevistados estão gerindo o primeiro negócio, entre as mulheres esse número aumenta para 84%. O tempo médio de mercado desses empreendedores é de dez anos à frente dos negócios. Ainda segundo a pesquisa, 10% do total da amostra mantêm outra atividade profissional como empregado. Esse tipo de empreendedorismo também se mostra uma atividade mais solitária: 55% do grupo afirmam tomar decisões de gestão sem a interferência de outras pessoas. Em termos geográficos, destaque para a região Sul que concentra 22% dos MEs e MEIs versus 14% da distribuição populacional estimada pelo IBGE. Já a região Sudeste concentra 48%; Nordeste 17% e o Centro-Oeste e Norte possuem 13% da amostra. A pesquisa Serasa também concluiu que 57% dos respondentes passaram a empreender por opção, sendo que dessa fatia 35% realizaram pesquisas e estudos para descobrir novas oportunidades e 22% se consideram empreendedores natos e afirmam terem exercido o espírito empreendedor para ingressar no mercado. Para o restante (27%), o empreendedorismo aconteceu por acaso; 8% declararam herdar uma empresa familiar e outros 8% não se consideram empreendedores, apesar de terem a condição jurídica de ME ou MEI. Praticamente a totalidade dos entrevistados (99%) afirmou utilizar a internet, pelo menos uma vez ao dia. 94% dizem que a utilizam mais de uma vez ao dia. Para a maioria, a rede mundial é facilitadora das questões do dia a dia da empresa, um canal seguro e disponível para busca de informações. Entre os entrevistados, 73% dizem se conectar pelo computador; 24% pelo smartphone; 2% via tablet e 1% por outros dispositivos. Para 71% dos consultados, “a internet torna o dia a dia do meu negócio mais fácil”. Já 54% “sentem-se seguros em fazer transações online”; 52% se identificaram com a frase “todas as informações das quais preciso são buscadas pela internet”; 47% afirmaram “preferir resolver os problemas do negócio pela internet” e 46% concordaram com “para mim a tecnologia tem que ser fácil: apertar um botão e pronto”. Metodologia da pesquisa A pesquisa foi realizada pelo IBOPE, conforme metodologia de perfis desenvolvido pela Serasa Experian. Para a realização do Perfil Nacional do Empreendedor, o instituto obteve informações de 448 microempresários e microempreendedores individuais dessas categorias em todo o país. A pesquisa foi realizada pela web, no formato questionário de autopreenchimento e respondida pelos proprietários, sem distinção de ramo de atividade, com base em listagem fornecida pela Serasa Experian e Ibope Inteligência.