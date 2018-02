Air Safety investe em educação

Pioneira na produção de equipamentos para a proteção respiratória no Brasil, a Air Safety, que tem mais de 20 anos de experiência e é responsável por 25% desse mercado, investe também no setor de aprimoramento e capacitação na área de proteção respiratória.

Durante todo o ano, a empresa oferece gratuitamente cursos de Proteção Respiratória que contam com profissionais técnicos e especialmente qualificados para transmitir aos participantes conhecimento sobre a tecnologia mais atual, proporcionando meios de escolha acertada dos equipamentos, conforme os riscos a que os trabalhadores estão expostos.

De acordo com José Antonio Puppio, diretor da Air Safety, durante os 20 anos de cursos promovidos pela empresa já passaram mais de 22 mil alunos, “nos preocupamos em entregar um produto de qualidade, mas também que quem o recebe saiba usar da maneira correta, assim os resultados quanto a segurança são sempre mais satisfatórios”.

Os cursos são divididos em uma parte teórica que detalha as normas e legislação vigente e uma parte prática que aborda e demonstra toda a linha dos equipamentos. As próximas edições do curso serão nos dias 01 e 22 de março, na sede da empresa, em Barueri, São Paulo, as inscrições podem ser feitas pelo site da Air Safety.

Serviço

Cursos de Proteção Respiratória Air Safety

Calendário: 01 e 22 de março

Local: Sede Air Safety – Av. Cachoeira, 869 – Barueri-SP

Mais informações: www.grupoairsafety.com.br ou pelo telefone: (11) 4199-3299