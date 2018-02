Selecionados para cursos de graduação do IFMS devem se matricular até quarta

Matrícula deve ser feita presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até quarta-feira, 7, a matrícula dos convocados na primeira chamada para cursos superiores ofertados pela instituição, via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A relação dos selecionados está disponível no edital nº 085.7/2017, publicado na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A lista dos convocados para o Campus Campo Grande foi retificada e consta no edital nº 085.8/2017.

Para se matricular, o candidato deve apresentar na Central de Relacionamento (Cerel) do campus em que foi aprovado:

requerimento de matrícula impresso, preenchido e assinado;

originais e cópias da certidão de nascimento ou casamento, RG ou outro documento oficial de identificação com foto, CPF (caso não conste no documento de identificação), documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (para maiores de 18 anos), e de documento que comprove estar em dia com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino e maiores de idade);

uma foto 3×4 recente;

original e cópia do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, ou certificado de conclusão com base nas notas do Enem ou Encceja.

Candidatos beneficiários de ações afirmativas devem apresentar, ainda, os demais documentos previstos no anexo I do edital de abertura da seleção.

Os endereços dos campi do IFMS e horários de atendimento estão disponíveis na Central de Seleção e na tabela abaixo.

Lista de Espera – Também segue até a próxima quarta-feira, 7, o prazo para que os não selecionados na primeira chamada manifestem interesse em participar da lista de espera do IFMS.

A manifestação de interesse deve ser feita pela página do Sisu, no endereço www.sisu.mec.gov.br. O candidato deve acessar seu boletim e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista.

Na quinta-feira, 8, será divulgada a lista de espera e, no dia seguinte, o IFMS deve publicar a segunda chamada dos cursos de graduação na Central de Seleção.

Concorrência – Neste ano, o IFMS ofereceu mil vagas para 16 cursos superiores e registrou 5.227 inscrições. A concorrência geral foi de 5,2 candidatos por vaga.

O curso mais concorrido é o bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, ofertado pelo Campus Jardim. Foram 392 inscritos para 40 vagas, apontando uma relação de 9,8 candidatos por vaga.

O segundo curso mais concorrido foi o de Tecnologia em Sistemas para Internet, ofertado em Campo Grande, com concorrência de 9,75 candidatos por vaga. Engenharia Civil, em Aquidauana, registrou 8,2 candidatos por vaga.

Endereços e horários de atendimento para matrícula

Campus Endereço Horários Aquidauana Rua José Tadao Arima, 222 – Vila Ycaraí 8h às11h

14h às 17h

18h às 20h Campo Grande Rua Taquari, 831 – Bairro Santo Antônio 9h às 11h

14h às 16h

18h às 20h Corumbá Rua Pedro de Medeiros, s/nº – Popular Velha 8h às 11h

14h às 17h

19h às 21h Coxim Rua Salime Tanure s/nº – Bairro Santa Tereza 8h às 11h

14h às 17h

18h às 21h Dourados Rua Filinto Müller, 1.790 – Jardim Canaã I 7h30 às 20h Jardim Rodovia BR 060, s/nº (saída para Bela Vista) 9h às 12h

14h às 19h Naviraí Centro de Educação Profissional Senador Ramez Tebet

Rua Hilda, 203 – Bairro Boa Vista 7h às 21h Nova Andradina Local 1: IFMS Campus Nova Andradina:

Rodovia MS – 473, KM 23 9h às 11h

14h às 17h Local 2: Centro Municipal de Inclusão Digital (Cemid)

Av. Eurico Soares Andrade, 1.830 13h às 17h

19h às 21h Ponta Porã Rodovia BR 463, Km 14, s/nº 9h às 11h

14h às 16h

19h às 21h Três Lagoas Rua Ângelo Melão, nº 790, Jardim das Paineiras 9h às 11h

14h às 16h

18h às 20h

Fn | Assessoria de Comunicação do IFMS