Mineiro Delivery investe em merchandising nacional

A rede de franquias Mineiro Delivery, vem apostando em inovação e qualidade desde sua estreia em 2012. A marca, que sempre está em constante evolução, tem como principal objetivo atender milhares de clientes que não abrem mão de uma refeição saborosa, qualidade, praticidade e um bom preço.

O Mineiro Delivery está com uma super novidade: pela primeira vez uma ação de merchandising será veicula em rede nacional, no programa Domingo Legal do SBT, a estratégia chega para agregar posicionamento de marca e visibilidade, ampliando a receita dos franqueados.

A rede de franquias oferece comodidade ao cliente que recebe sua refeição onde estiver. Seu modelo inovador de servir na caixinha garante frescor, sabor e preserva a qualidade e temperatura dos alimentos, o que geralmente é a grande queixa dos consumidores ao optarem pelo sistema delivery.

Com ingresso no franchising em 2015, o Mineiro Delivery conta com 120 unidades comercializadas e 60 em operação, e para 2018 a expectativa é fechar o ano com 200 franquias comercializadas, além do plano de expansão da Mineiro Fast.

Para se tornar um franqueado o investimento inicial é de R$ 130 mil, com faturamento mensal em torno de R$ 70 mil.

Raio X da franquia:

Ano de fundação: 2012

Início no franchising: 2015

Número de unidades próprias: 1

Número de franquias: 120

Investimento inicial total: R$ 130 mil (incluindo a taxa de franquia)

Taxa de franquia: R$ 40 mil

Adequação de imóvel e reforma: R$ 20 mil

Móveis e equipamentos: R$ 30 mil

Capital de giro: R$ 15 mil

Royalties: a partir de R$ 1.500,00 fixos mensais

Taxa de fundo de marketing: A partir de R$ 500,00

Faturamento médio mensal por unidade: R$ 70 mil

Lucro médio mensal por unidade: R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Número de funcionários: 5

Site: www.mineirodelivery.com.br

Telefone para contato: (17) 3353-3001

E-mail para contato: expansao@mineirofranchising.com.br

Fn | Lucky Assessoria de Com,.