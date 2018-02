Marfrig investe no mercado de produtos prontos

São Paulo, fevereiro de 2018 – A Marfrig Global Foods, uma das maiores companhias globais de proteína animal do mundo, por meio da divisão Beef, acaba se ampliar seu portfólio de produtos da linha Bassi. Por meio da unidade de Pampeano, no estado do Rio Grande do Sul, a companhia passa a produzir e comercializar molhos prontos para carne e produtos à base de arroz em pouches e latas.

A iniciativa tem a expectativa de conquistar mais mercado e, desta forma, ampliar o faturamento mensal da operação de industrializados da companhia em cerca de R$ 3,3 milhões. Ao todo, a estimativa é comercializar mensalmente 100 toneladas de arroz processado e 100 toneladas de molhos, que também serão exportados, inicialmente para Europa, América do Norte e Caribe.

Os molhos prontos para carnes serão produzidos e comercializados pela Marfrig, em parceria com a Nestlé Professional, que será responsável pela seleção de ingredientes. São quatro tipos de molhos prontos: poivre, cebola caramelizada, funghi e malbec. O produto tem embalagem exclusiva, pronta para ser levada direto ao micro-ondas o que garantirá ainda mais praticidade ao consumidor. Já o arroz em pouches e latas será feito e comercializado apenas pela companhia.

Ao todo, a ação contou com cerca de R$ 4 milhões de investimentos, que foram alocados em equipamentos e na construção de uma nova instalação na unidade de Pampeano com área em torno de 1.500 m².

“O mercado de proteína animal oferece diversas oportunidades e nosso intuito é levar ao cliente uma carteira de produtos diferenciados, de qualidade e com alto valor agregado. Desta forma, decidimos ampliar nosso portfólio para atingir este mercado de consumo de alimentos prontos”, afirma o COO da operação e industrializados da divisão Beef da Marfrig Global Foods, Rui Mendonça.

Os molhos prontos e o arroz em pouches e latas poderão ser encontrados nos principais supermercados e empórios do Brasil ainda no primeiro semestre de 2018.

Sobre o Marfrig Global Foods

A Marfrig Global Foods, uma das maiores companhias globais de proteína animal, é formada pelas divisões Beef e Keystone. No mundo, a Companhia tem 48 unidades de produção, comerciais e de distribuição e está presente em 12 países. A divisão Beef é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, a segunda maior operação de carne bovina no Brasil, a líder em processamento de bovinos no Uruguai e a maior importadora de carne do Chile, onde também tem abate de ovinos. Com 30 plantas no Brasil, no Uruguai e no Chile, a divisão Beef tem capacidade de processar até 4,7 milhões de cabeças de gado. A divisão Keystone é uma das empresas líderes globais na produção de alimentos processados de origem animal. A empresa opera 18 unidades produtivas nos Estados Unidos, na China, na Malásia, na Tailândia, na Coreia e na Austrália. Juntas, essas unidades totalizam um volume de vendas de cerca de 1 milhão toneladas de alimentos por ano.

Sobre a divisão Beef

A divisão Beef da Marfrig Global Foods é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo. Está dividida nas operações Brasil e Internacional. A operação no Brasil, é composta por 20 unidades e tem ampla expertise no segmento de food service e é pioneira na promoção e comercialização de carne bovina e de ovinos, enquanto a Beef Internacional, com 10 unidades, é a responsável pelas operações ativas no Uruguai e no Chile. A operação brasileira se destaca pelo volume e a Internacional oferece, especialmente no Uruguai, produtos diferenciados, de alto valor agregado, com acesso aos principais mercados importadores. O resultado é um portfólio complementar e altamente competitivo.

