Overview OpenLDAP – Autenticação e serviços

Por Márcio Flavio Luiz

O LDAP – acrônimo de Lightweight Directory Access Protocol, ou Protocolo Leve de Acesso a Diretórios, em português – é baseado em X.500 e atua sobre o protocolo TCP. Ele utiliza duas portas: a 389, em que as transações entre cliente e servidor não são criptografadas; e a 636, quando essas transações são realizadas utilizando criptografia por meio de certificados gerados a partir do OpenSSL.

O funcionamento do LDAP é baseado no modelo cliente-servidor. Um ou mais servidores possuem os dados gravados em banco de dados Berkeley, que é um banco de dados do tipo não relacional. O processo de gravação e leitura desses dados utiliza mecanismos do próprio serviço e basicamente são utilizadas duas funções: a de leitura e a de escrita. Na leitura o cliente faz a pergunta para o servidor, que responde conforme as premissas enviadas pelo cliente. Já na escrita, o cliente envia para o servidor os dados que deverão ser gravados, mas eles só serão gravados se a lista de objetos/atributos estiverem disponíveis e respeitarem as políticas de escrita predefinidas no serviço do LDAP.

Esse serviço geralmente é utilizado para prover uma base de dados, em que são criados objetos organizados em árvore de maneira lógica e hierárquica, armazenando informações por atributos com valores determinados, que serão utilizados para filtros de pesquisas e validações. Os atributos, por sua vez, são disponibilizados via objectClasses previamente carregados por meio do arquivo de configurações do serviço, e o conjunto de atributos que cada objectClass disponibiliza são descritos e criados nos arquivos de schemas – local em que informamos o tamanho do campo, OIDs e a obrigatoriedade de utilização dos atributos.

Sem que possamos perceber, o LDAP é utilizado em várias soluções como back-end de armazenamento em estrutura de diretórios, como por exemplo: Active Directory da Microsoft, iDirectory da Novel e Tivoli da IBM. Embora pertençam a fabricantes diferentes, a maneira como são organizados e os métodos utilizados para gravação, modificação e leitura desses dados estão descritos na RFC 5411 (https://tools.ietf.org/html/rfc4511). Em alguns casos, algumas funções são criadas de forma específica por cada fabricante, porém, sempre respeitando a RFC.

Atualmente, o OpenLDAP pode ser integrado à maioria dos serviços e também utilizado para outros fins. Usando como exemplo o case do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), a infraestrutura de LDAP foi desenhada para funcionar de forma ininterrupta, com alta disponibilidade e preparado para um grande crescimento. Ele é administrado pela ferramenta de gestão de domínios OpenDC e baseado em processos do ITIL, fazendo com que essa base de dados tenha também uma vertente para a gestão de serviços. A ferramenta OpenDC é uma solução desenvolvida em Java e suas ações são realizadas diretamente na camada do serviço de diretórios, mas existem outros meios de se criar, alterar e ler os objetos criados na base de dados. Além disso, o LDAP é utilizado como repositório de configurações utilizadas nos serviços do Squid e essa estratégia também é utilizada na solução de mensageria com Zimbra.

No nível de autenticação, grande parte das liberações de acesso aos serviços e aplicações utiliza grupos, nos quais são inseridos usuários que possuem tais permissões, como no proxy, em que a utilização desses grupos chega ao nível de perfis de acesso. Nesse caso, foram utilizados mecanismos que aperfeiçoam as buscas, fazendo com que a procura por um determinado objeto na árvore de diretórios se torne mais objetiva, rápida e que, principalmente, não degrade o desempenho do serviço, que atualmente recebe em torno de 3.000 conexões por segundo.

A escolha pelo OpenLDAP foi definida a partir dos princípios da utilização da solução de software livre e para que qualquer alteração na estrutura e desenho da árvore de diretórios não ficasse de forma engessada, como acontece em outras soluções disponíveis no mercado. Atualmente, a base de conhecimento é bastante extensa, visto que grande parte da comunidade utiliza o OpenLDAP. Além disso, o OpenLDAP é muito flexível e possibilita várias customizações e adequações conforme a necessidade do negócio.

Eu, Márcio Flavio Luiz sou analista de Infraestrutura de TI no Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), onde atua na equipe de suporte nível III, com especialidade em Linux. Formado em Redes de Computadores, pós-graduado em Redes e Segurança de Sistemas e cursando atualmente a pós-graduação em Virtualização de Redes e Computação em Nuvem.