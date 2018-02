Jair Bolsonaro conversa com douradenses no dia 8

O deputado federal Jair Bolsonaro desembarca em Dourados (MS), no próximo dia 8, quinta-feira. Ele conversa com os produtores rurais e empresários no auditório do sindicato rural de Dourados, a partir das 17 horas. O evento é aberto e os interessados podem participar sem restrição.

Às 16 horas, no Sindicato Rural, ele recebe os jornalistas. Para participar da coletiva de imprensa é necessário estar vinculado a um órgão de imprensa e repassar para o e-mail imprensa@satocomunicacao.com.br, nome completo, nome do veículo de comunicação, telefone celular e e-mail. O credenciamento será feito até às 17 horas, dia 8 de fevereiro.

DÚVIDAS PARA OS JORNALISTAS podem ser esclarecidas pelo e-mail imprensa@satocomunicacao.com.br ou pelo telefone (67) 3042-0112.

SOBRE BOLSONARO

Nascido em Campinas, Jair Bolsonaro é um militar da reserva e deputado federal. Está em seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados, eleito pelo Partido Progressista. Foi o deputado mais votado do Estado do Rio de Janeiro nas eleições gerais de 2014, com 464.565 votos. Nesta sessão legislativa, Bolsonaro é titular da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e suplente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter sido membro atuante, em outras sessões, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

É pai de Carlos Bolsonaro, vereador no município do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, deputado estadual fluminense, e de Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo eleito pelo PSC, agremiação partidária à qual todos se encontram filiados atualmente.

Jair Bolsonaro é conhecido por suas posições em defesa da família, da soberania nacional, do direito à propriedade e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Suas bandeiras políticas são fortemente combatidas pelos partidos de ideologia esquerdista.

Em seus mandatos parlamentares, destacou-se na luta contra a erotização infantil nas escolas e por um maior rigor disciplinar nesses estabelecimentos, pela redução da maioridade penal, pelo armamento do cidadão de bem e direito à legítima defesa, pela segurança jurídica na atuação policial e pelos valores cristãos. Foi idealizador do voto impresso, que certamente contribuirá para a realização de eleições mais confiáveis e passíveis de auditagem.

