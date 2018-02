Chelsea leva 4 do Watford, e Conti volta a balançar

Em partida que fechou a 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea esteve irreconhecível e perdeu para o Watford por 4 a 1 gols marcados por Deeney de pênalti, Janmaat, Deloufeu e Pereyra; Hazard descontou. Foi a segunda derrota seguida dos Blues , e a pressão em Antonio Conte deve aumentar, pois o treinador vem muito pressionado pela sequência de maus resultados e pelo fato do técnico já apresentar desgaste com os jogadores. Com o resultado, a equipe de Londres está em quarto lugar, com 50 pontos, um a frente do Tottenham e a vaga na Liga dos Campeões está ameaçada. saiba mais Após grande festa em Paris, Neymar não é relacionado no PSG

Contra a degola! La Coruña anuncia Seedorf como novo treinador

Lazio perde em casa e deixa de abrir vantagem na luta pelo G3 do Italiano

Capitão do Sochaux lamenta festa de Neymar: ‘Estão ca…do’

Itália anuncia ex-técnico da seleção sub-21 como interino da principal Foto: Reuters Os mandantes voltam à campo contra o West Ham, fora de casa em Londres, no sábado. Já os Blues redeem o West Bromwich, no Stamford Bridge, na próxima segunda.

Foto: Reuters

O jogo – A partida começou com os donos da casa mais agressivos. A primeira boa chegada foi aos 8 minutos, em um vacilo de Bakayoko, que começou a partida mal, Deloufeu tentou arrancada e bateu, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Em cobrança de escanteio, Deeney apareceu sozinho dentro da área, mas acabou batendo de canela e o chute foi direto pela linha de fundo, o Watford continuava dominando o jogo. O Chelsea respondeu com Willian, que recebeu cruzamento da direita, mas isolou na sequência.

Bakayoko continuava fazendo má partida, aos 18, mais uma vacilada do francês, o brasileiro Richarlison tentou a finalização, mas acabou sendo bloqueado. Apesar da partida muito movimentada, os dois times erravam muitos passes.

Foto: Reuters

A noite do jogador continuava péssima, depois de levar cartão amarelo, o meia fez falta dura em Richarlison e acabou sendo expulso. Com o meio campo mal distribuído e a bola chegando pouco ao ataque, Conte colocou Fàbregas no lugar de Willian para melhorar os passes do time.

A equipe da casa continuava melhor, Richarlison em boa finalização obrigou Courtois a fazer boa defesa. Aos 40 minutos, o árbitro assinalou pênalti do goleiro dos Blues em Deloufeu, Deeney cobrou forte e abriu o placar, e o primeiro tempo acabou com a vantagem mínima para o Watford.

No segundo tempo, um lance preocupante ocorreu na partida. Após cruzamento da direita, Moses se chocou com Zeegelaar, os dois foram atendidos e depois a partida seguiu normalmente. Aos 14 minutos, David Luiz errou na saída de bola, Richarlison roubou e bateu, a redonda tirou tinta da trave. Os visitantes continuavam perdidos e fazendo péssima partida.

Foto: Reuters

Insatisfeito com o rendimento ofensivo da equipe, Conte promoveu a estreia do atacante francês Giroud, mas era o Watford que ainda pressionava, Deeney ajeitou para Doucouré que arrancou e bateu forte de perna esquerda, exigindo boa defesa do goleiro belga.

O domínio dos mandantes impressionava, em quase 30 minutos do segundo tempo, eram mais de 15 finalizações, contra apenas três do adversário. A primeira boa chance dos visitantes foi cinco minutos depois com Fàbregas, mas acabou parando no goleiro. Logo depois, Hazard fez bela jogada individual e bateu no ângulo marcando um golaço.

Porém, o Watford ficou na frente novamente, Janmaat fez tabela com Pereyra, invadiu a área e tocou na saída de Courtois, deixando o placar e 2 a 1, com extrema facilidade. Minutos depois, Deloufeu deu bela arrancada individual, e mais numa vez contou com uma defesa passiva do Chelsea para ampliar. Ainda dava tempo para mais um gol, Pereyra recebeu e bateu. Final 4 a 1.

Confira os jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado

Burnley 1 x 1 Manchester City

Brighton 3 x 1 West Ham

Leicester 1 x 1 Swansea

Bournemouth 2 x 1 Stoke City

Manchester United 2 x 0 Huddersfield Town

West Bromwich 2 x 3 Southampton

Arsenal 5 x 1 Everton

Domingo

Crystal Palace 1 x 1 Newcastle

Liverpool 2 x 2 Tottenham

Segunda

Watford 4 x 1 Chelsea