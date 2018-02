SEMEC de Três Lagoas divulga lista da 2ª designação de alunos para efetivação de matrícula na REME

Pais e responsáveis dos alunos do Pré I, Pré II e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) terão até quinta-feira (08) para efetivar matrícula

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas antecipou nesta segunda-feira (05) a relação dos alunos designados na segunda etapa de efetivação de matrículas dos alunos do Pré I, Pré II e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino (REME).

A Diretoria de Ensino orienta aos pais e responsáveis a procurarem as escolas para as quais os filhos foram designados até a próxima quinta-feira (08). Segundo a responsável pelo Departamento Municipal de Administração Escolar, Neuraci Vasconselos, “aqueles que não efetuarem as matrículas nesse período poderão ter o sua designação cancelada devendo procurar a SEMEC para nova designação”, explica

LISTA

A lista com a relação dos alunos e escolas pode ser conferida clicando AQUI.

DOCUMENTOS

Os pais ou responsáveis devem levar na secretaria da escola para qual o filho foi designado cópias dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento, CPF, Comprovante de Residência com CEP, Carteira do SUS e Documento oficial com foto do pai, mãe ou responsável.

SERVIÇO

Mais informações podem ser obtidas na SEMEC, por meio da Central de Matrícula, localizada à Rua Alexandre Costa, 130 – Centro e telefone (67) 3929-1467.