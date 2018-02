https://www.prf.gov.br/portal/estados/mato-grosso-do-sul/prf-divulga-principais-causas-de-acidentes-nas-rodovias-federais-do-mato-grosso-do-sul

Em 2017 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma redução de 21,6% no número total de acidentes, no comparativo com 2016. Foram registrados 1.935 (um mil e novecentos e trinta e cinco) acidentes em 2017, contra 2.471 em 2016, somente no Mato Grosso do Sul. Entre as 5 principais causas presumíveis estão a falta de atenção, velocidade incompatível, sono, ingestão de álcool e desobediência à sinalização.

Relatório da PRF apontou que as cinco principais causas presumíveis foram responsáveis por 68,2% dos acidentes graves ocorridos em 2017.

Causas presumíveis são aquelas que o policial determina, após observar os vestígios, indícios e provas colhidas no local do acidente, além do depoimento de testemunhas e envolvidos. Após análise, o PRF registra a possível causa do sinistro.

No Mato Grosso do Sul a *principal determinante*, com 39% de todos os acidentes, foi a falta de atenção à condução, porcentagem idêntica ao balanço nacional. Essa causa reflete o comportamento desatento do condutor em razão de fatores distrativos que o levem a percepção retardada do perigo, tais como: falar ao celular, manusear equipamentos, conversar com passageiros, não observar os retrovisores, errar percurso, realizar manobras inadequadas, manuseio errôneo do veículo, entre outras.

Em segundo lugar, a velocidade incompatível, como possível causa de 9,5% dos acidentes. Velocidade incompatível não é apenas transitar acima da velocidade regulamentada para a via. Mas também, mesmo quando dentro dos limites permitidos por Lei, esteja em desacordo com as condições meteorológicas, do local, do trafego e do próprio veículo.

Em terceiro lugar, com 7,1% das causas presumíveis, está o sono. Acidentes relacionados a motoristas que perderam o controle do veículo devido o condutor ter dormido na direção. Esses acidentes estão relacionados à exaustão do motorista, seja ele profissional ou não, que não planeja eficientemente sua viajem e a longas e exaustivas distâncias.

Em quarto lugar, com 6,6% das causas, está a ingestão de álcool. Somente no ano de 2017 o reforço da fiscalização desta conduta resultou em 92.747 (noventa e dois mil e setecentos e quarenta e sete) testes de alcoolemia aplicados, resultando na autuação de mais de 1.321 (um mil e trezentos e vinte e um) e na prisão de 366 (trezentos e sessenta e seis) motoristas por infrações relacionadas ao consumo de álcool.

A desobediência à sinalização também computou 6,6% das causas apuradas, seguida das ultrapassagens proibidas, responsáveis por 4,8% dos acidentes.

NO LEVANTAMENTO FORAM CONSIDERADOS OS ACIDENTES GRAVES (COM UM MORTO OU PELO MENOS UMA PESSOA LESIONADA GRAVEMENTE)

Confira planilha com os números do Mato Grosso do Sul no link:*https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KVz2exL2fDkAMXdRckqE_owh5yuQCVFYQ2_9l93ljU/edit?usp=sharing

Dados Nacionais

Para dados nacionais, acesse o link: https://www.prf.gov.br/portal/sala-de-imprensa/releases-1/balanco-prf-2017/view