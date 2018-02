Pedro Thomé agita o carnaval de Três Lagoas

Pedro Thomé já está no clima do carnaval! O cantor acaba de ser anunciado pela prefeitura da sua cidade natal, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, como uma das atrações do Carnatrês 218. Nos dias 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira), ele será o responsável pela abertura do evento.

“Esta é minha primeira participação no carnaval três-lagoense e já estou ansioso para chegar o dia!”, comemora. “É uma expectativa gigante pois sou nascido aqui e amo essa cidade. Tenho certeza que terei uma recepção calorosa do público e to preparando um show inédito!”, completa.

O artista adianta que o repertório que será apresentado está um verdadeiro carnaval. Além das músicas autorais Pedro animará o público com canções que vão deste o pop rock, reggae e axé, até sertanejo e funk. “Todas as músicas escolhidas a dedo pra ninguém ficar parado”, conclui.

PEDRO THOMÉ

Não faz muito tempo que a vida de Pedro Thomé teve uma reviravolta. O jovem de 24 anos que, até então, tinha a música como hobby, seguiu seu coração e fez uma escolha que mudaria para sempre sua trajetória.

A música entrou em sua vida quando ele tinha apenas 8 anos através da percepção de uma professora de flauta da sua escola que alertou o quão talentoso ele era. Natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Pedro sempre pôde contar com o apoio dos pais e dos dois irmãos. Aos 8 teve suas primeiras aulas de violão, aos 12 se aprofundou ainda mais no instrumento e aos 13 nasceu sua primeira composição.

“Compor é algo que vem de dentro, que aos poucos vai se formando e tomando corpo. Minha primeira canção, ‘Nosso Amor’, eu compus quando tocava violão em meu quarto. As ideias começaram a surgir e, quando vi, havia criado minha primeira música”, conta.

Apesar da paixão pela música o cantor sempre foi orientado por seu pais a seguir com os estudos. Se formou em Engenharia Civil pela PUC-Campinas e foi no quarto ano de faculdade, em 2014, que a carreira como músico começou a tomar maiores proporções. Na época, estava decidido a procurar um estágio na sua área de formação, mas recebeu uma ligação de uma produtora que queria trabalhar um CD que ele havia feito, por hobby, um ano antes. A partir daí, resolveu dar uma chance para o novo horizonte que se abria.

“Não foi uma escolha difícil porque é o que eu amo fazer. Sabe quando você tem um sonho, mas não sabia que tinha esse sonho? É muito engraçado isso comigo… a música sempre esteve presente, eu sempre gostei, mas não sabia que era isso que queria levar para a minha vida. E quando realmente entrei de cabeça nela, me senti mais completo e mais feliz”, explica.

A internet continua uma grande vitrine para Pedro Thomé. Em 2007 ele começou a publicar seus covers e autorais no YouTube, e foi recebendo um feedback positivo das pessoas que o assistiam e começavam a admira-lo como artista. Em 2016 a Warner Music surgiu na sua vida. Junto com a gravadora desenvolveu seu EP de estreia “Aonde Você For”, lançado em 2017 e produzido pelo conceituado Luiz Gustavo Garcia.

O EP traz na tracklist os singles “É Você”, “50 Tons”, “Aonde Você For” e “Estrela Cadente”. O primeiro a ser divulgado, “50 Tons”, chegou chamando atenção. Com uma batida pop e um beat moderno, a canção evidencia a voz rouca do jovem talento e o videoclipe oficial, que teve destaque no programa TVZ da emissora por assinatura Multishow, também está disponível no seu canal do YouTube e possui milhares de visualizações. No Spotify a música foi executada mais de 245 mil vezes.

“É Você” é destaque na programação das rádios de todo o Brasil e no exterior, através do Spotify, chegou em mais de 53 países. Somando somente o YouTube e Spotify, o single já tocou mais de 1 milhão de vezes nessas plataformas.

Com uma voz marcante e músicas que transitam por vários gêneros, Pedro Thomé, com uma linguagem moderna e espontânea, vem conquistando quem o ouve há cada dia. O cantor possui mais de 27 mil ouvintes mensais no Spotify e o seu canal do YouTube tem mais de 1.3 milhões de visualizações. Com cada vez mais seguidores e curtidas nas suas redes sociais, Pedro é um artista em ascensão e com muitos planos para este ano.

“Meu objetivo na música é ser sempre feliz fazendo o que mais amo. Fazer amigos, viajar e com minhas músicas poder tocar cada um que gostar do meu som. Para 2018 vamos lançar mais músicas, clipes e muitas novidades. Me aguardem!”, comemora.

EP Aonde Você For

É você (Dan Vieira) – www.youtube.com/watch?v=-oE36Ur5m3U

50 Tons (Dan Vieira) – www.youtube.com/watch?v=x7kXHebIgZo (Clipe Oficial)

Aonde Você For (Joe Junior/Jota Resende/Chere Penteado/Pedro Thomé) – www.youtube.com/watch?v=VWOohVTujkU

Estrela Cadente (Wallace Viana) – www.youtube.com/watch?v=QvKtuSntmMk

