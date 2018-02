ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR BRASILEIRO FECHA 2017 EM 6,5 PONTOS, SEGUNDO NÚCLEO DE ESTUDOS SODEXO

Criado pela Sodexo Benefícios e Incentivos, ferramenta gratuita está disponível pelo site www.indicedequalidadedevida.com.br e permite que trabalhadores e empresas compreendam melhor o tema da Qualidade de Vida no Trabalho. Companhia lança núcleo de estudos que contribuirá com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

São Paulo, fevereiro de 2018 – A redução da taxa de desemprego no último trimestre de 2017 e o aumento do PIB contribuíram ativamente para a construção de um cenário mais otimista no país. Mas, além de contribuir com o progresso econômico, este cenário positivo também contagia o ambiente interno das organizações e aumenta a qualidade de vida nos espaços de trabalho ao reduzir a rotatividade dos colaboradores, melhorar o clima organizacional e impulsionar a produtividade da equipe.

Uma pesquisa realizada por uma importante universidade apontou que as companhias que investem no tema conseguem construir um ciclo virtuoso de satisfação envolvendo funcionários, clientes e o desempenho financeiro da organização. Para que empresas e trabalhadores possam compreender o tema da qualidade de vida e atuar para seu aperfeiçoamento, a Sodexo Benefícios e Incentivos criou o Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT), uma ferramenta gratuita que mede a percepção dos brasileiros em relação à qualidade de vida no trabalho através de um teste online, que avalia diversos aspectos do colaborador em seu ambiente profissional.

Após um ano e mais de 9.600 respostas dos trabalhadores em todo o país, o resultado acumulado do indicador em 2017 foi de 6,5 pontos (em uma escala de 0 a 10). O levantamento também constatou que a avaliação sobre a qualidade de vida no trabalho é maior entre homens do que entre mulheres (6,55 pontos contra 6,45 pontos), e revelou que as interações sociais com colegas de trabalho e a eficiência tecnológica disponível na organização para o desempenho das atividades cotidianas são os fatores que mais influenciam na percepção geral do público. Os itens com notas de satisfação mais baixas são as questões relacionadas a Reconhecimento (5,87) e Crescimento Pessoal (6,15).

A área de atuação com maior índice de satisfação percebida é a de Produção (6,65), e a de menor índice é a área de Sistemas e Tecnologia da Informação (TI), com apenas 6,07 na escala que vai de 0 a 10. Quando consideramos o grau de instrução dos entrevistados, os funcionários com ensino fundamental completo apresentam o maior índice (7,31) e os que possuem ensino médio completo, o menor (6,45). A região do país com o maior índice é a Nordeste (6,71), e a de menor, a Sudeste (6,38).

“Ao longo do ano, notamos uma melhora gradual na satisfação dos trabalhadores, principalmente em relação às interações sociais no ambiente de trabalho. O cenário positivo da economia com a estabilização da inflação e a redução da taxa de desemprego contribuiu para que o IQVT fechasse o ano 0,65 pontos superior ao primeiro trimestre de 2017. Vamos continuar monitorando e analisando o indicador este ano com o objetivo de melhorar o ambiente e a produtividade nas organizações brasileiras”, comenta Fernando Cosenza, Diretor Executivo de Sustentabilidade da Sodexo Benefícios e Incentivos.

SODEXO LANÇA NÚCLEO DE ESTUDOS NO BRASIL

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e ampliar o debate sobre qualidade de vida, a Sodexo Benefícios e Incentivos acaba de lançar o Núcleo de Estudos Sodexo. O laboratório de ideias reúne profissionais de diferentes áreas da companhia com o objetivo de transformar a experiência interna e dados do mercado em informação de utilidade pública que possa guiar transformações sociais e econômicas no País.

“A Sodexo investe em pesquisas e estudos globais sobre qualidade de vida há mais de 50 anos. O Núcleo de Estudos foi criado para ampliar o debate do tema no Brasil por meio da divulgação de informações que contribuam permanentemente para o aumento da produtividade nas organizações, da melhora na relação entre empregador e empregado e para um melhor entedimento do mercado. Acreditamos que os conteúdos poderão guiar importantes tomadas de decisão com relação à economia e auxiliar na compreensão dos hábitos diários do trabalhador brasileiro”, finaliza Cosenza.

Em linha com a missão global do Grupo Sodexo de contribuir com o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos locais em que atua, o núcleo é composto por dez colaboradores da Sodexo Benefícios e Incentivos, e marca o seu lançamento com o relatório acumulado 2017 do Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho. Ao longo do ano, serão publicados novos estudos sobre qualidade de vida, comportamento do trabalhador e do mercado. O público interessado poderá acessar os conteúdos e acompanhar as novidades por meio do portal da companhia e também nas redes sociais.

Sobre o Índice Sodexo de Qualidade de Vida

O Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT) é elaborado a partir dos resultados obtidos no teste online gratuito e possui o objetivo de compreender os fatores que interferem na qualidade de vida do trabalho, medir a percepção de qualidade de vida do brasileiro em relação ao trabalho e desenvolver uma ferramenta útil para o público em geral.

O levantamento, divulgado trimestralmente, é baseado no conceito mundial da Sodexo das seis dimensões da qualidade de vida: Facilidade e Eficiência, Reconhecimento, Interação Social, Crescimento Pessoal, Ambiente Físico e Saúde e Bem-estar.

Sobre a Sodexo Benefícios e Incentivos

É a empresa do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Tem em sua missão desenhar, gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida diária das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades, regiões e dos países em que atua.

Atende aproximadamente 96 mil clientes, que representam 6,4 milhões de usuários, com uma rede de 460 mil estabelecimentos credenciados em todo o País com serviços únicos no mercado de benefícios, gestão de despesas, incentivos e reconhecimento: Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass, VT Pass, Combustível Pass, Gift Pass, Alimentação Pass Natal, Brinquedo Pass, Premium Pass, Frota Pass, GymPass e Apoio Pass.

Mais Informações

Assessoria de imprensa Sodexo Brasil