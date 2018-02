CenturyLink ativa nova rota de fibra ótica conectando a Colômbia e o Equador

BOGOTÁ, Colômbia, 6 de fevereiro, 2018 – A provedora global de telecomunicações e TI CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) anunciou hoje o lançamento de sua nova rota de fibra ótica conectando a Colômbia e o Equador, entre as cidades de Cali e Quito.

Esta nova expansão de infraestrutura e a cobertura de rede fornecem a clientes corporativos serviços dedicados de internet, além do portfólio completo de produtos globais da CenturyLink, assim como uma diversidade de rotas de fibra para contingências de serviço.

“Conforme as necessidades de tecnologia para as empresas na América Latina aumentam, a CenturyLink se compromete a preparar nossa rede para o futuro, de forma a atender às demandas atuais e futuras de nossos clientes”, comentou Héctor Alonso, Presidente Regional América Latina da CenturyLink. “Como empresa, entendemos como é importante para as empresas ter uma rede segura e confiável que entregue conexões mais rápidas para apoiar a evolução de seus negócios. Nossa rede ampliada oferece às empresas da região uma infraestrutura de rede local e suporte, em conjunto com uma conectividade global, criando um portal para a troca de informações na região e ao redor do mundo”.

Fatos Relevantes:

A nova rota de fibra ótica possui 585 quilômetros e conecta a Colômbia e o Equador .

. A rota possibilita o transporte e serviços IP em cidades intermediárias da Colômbia (Popayan, Ipiales, Pasto) e do Equador (Tulcan, Ibarra).

(Tulcan, Ibarra). Esta rede tem uma capacidade instalada de 400 gigabits na camada de transmissão e está conectada, por sua vez, ao anel de coligação na Colômbia e ao sistema submarino SAC (South American Crossing), habilitando, dessa forma, uma saída internacional on-net para o Equador .

. Com a entrada em operação desta rede, as corporações, provedores de serviço de internet, empresas de telecomunicações e governos locais terão acesso a serviços de alto padrão, além de alcance regional ou global, com a vantagem de ter tudo isso em um único provedor com diversidade de rotas.

A CenturyLink tem uma infraestrutura de mais de 26.000 quilômetros por toda a América Latina.

A rede global de fibra ótica da CenturyLink percorre mais de 720.000 quilômetros, com clientes em mais de 60 países e 500 mercados.

A capacidade da infraestrutura IP global da CenturyLink supera 43 terabits por segundo.

A CenturyLink tem mais de 100.000 edifícios on-net ao redor do mundo.

Recursos Adicionais:

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

FONTE CenturyLink, Inc.