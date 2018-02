Bancos apostam em financiamento para franquias

Rede de lavanderia BonaSecco auxilia no financiamento de até 80% do valor total de investimento

Ter uma franquia é a escolha de muitos brasileiros, por se tratar de um modelo de negócio que oferece menos riscos, já que na maioria das vezes, a marca está consolidada no mercado. Mas para adquirir o conhecimento que essa empresa conquistou ao longo dos anos, o candidato deve dispor de uma capacidade de investimento, que muitas vezes, não tem. Atentas ao crescimento desse setor, que somente no ano passado faturou R$ 163 bilhões e cresceu 8%, em relação a 2016 – de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) -, algumas instituições bancárias estão oferecendo linhas de crédito exclusivas para franquias, como é o caso do Bradesco, que anunciou recentemente uma verba de R$ 300 milhões para novas franquias.

A rede de lavanderias BonaSecco – que lançou o primeiro sistema conjugado com ponto de coleta do Brasil e conta com 37 unidades, em 11 Estados brasileiros – é uma das marcas que oferece a possibilidade de financiamento para os interessados em adquirir uma franquia da marca. Para os candidatos que não dispõem de todo o capital necessário, a rede em parceria com instituições bancárias possibilita financiamento que varia de 50% a 80% do valor total de investimento.

O apoio ao franqueado é feito por intermédio de bancos parceiros da marca, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Bradesco. De acordo com João Márcio Moreira, fundador da rede, além da intermediação, a franqueadora auxilia o candidato durante toda a negociação com a instituição bancária. “No decorrer desse processo é marcada uma entrevista, em que fornecemos ao banco os dados e estudos necessários para a análise das informações”, comenta Moreira.

O empresário explica ainda que a BonaSecco decidiu oferecer essa possibilidade de financiamento para novos franqueados, por incentivar a abertura de novos negócios, fomentando assim o empreendedorismo. “Os requisitos necessários para conseguir o financiamento por parte da BonaSecco são ter contrato assinado com a franqueadora e não possuir restrições cadastrais”, diz. O prazo de financiamento é de 48 a 84 meses, a carência varia de seis meses a um ano e o valor financiado vai de 80 mil reais a 320 mil reais.

Sobre – Fundada por um ex-militar do exército em 2003, a BonaSecco foi a primeira rede de lavanderias no Brasil a criar o sistema conjugado com ponto de coleta, utilizando tecnologia italiana, realiza a limpeza e restauração dos mais variados tipos de roupas, tapetes, cortinas, pelúcias. Além disso, conta com um serviço de delivery e embalagem para viagem. A empresa conta atualmente com 30 unidades e faturou 16 milhões de reais em 2017.

FnSocial | Kesly Ferreira