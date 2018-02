Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos na Administração Pública

OBJETIVO

O curso buscará fornecer aos participantes, domínio e segurança para executar atividades de cerimonial, utilizando os conhecimentos e técnicas adequadas às suas necessidades.

METODOLOGIA

A metodologia usada no curso será a exposição teórica, fundamentada por autores consagrados, com a discussão de pesquisas e estudos sobre o assunto. Estudos de caso com base em experiência de trabalho e relatos com base na vivência profissional dos participantes. Exibição de vídeos e slides para melhor fixação do conteúdo. Principais métodos: Aulas expositivas, Exibição de vídeos e Estudos de casos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I. CERIMONIAL E PROTOCOLO

1. O Cerimonial no Processo Civilizatório

2. Sua importância, contexto e usos.

3. Legislação – principais tópicos:

– Decreto nº 70.274, de 9 de março de 1972 (estabelece as Normas do Cerimonial Público e a Ordem Geral de Precedência);

– Lei nº 5.700, 1º de setembro de 1971 (regula o uso dos Símbolos Nacionais).

– Resolução 263/2003, de 30 de outubro de 2003 (regula o cerimonial do Supremo Tribunal Federal).

– Ato da Mesa nº 70, de 10/01/2013 (Aprova as normas Protocolares e a Ordem Geral de Precedência da Câmara dos Deputados).

4. A precedência e seus aplicativos

5. O significado dos símbolos

6. O cerimonial do futuro

Modulo II. APLICAÇÕES DO CERIMONIAL

1. Símbolos Nacionais e dispositivos

2. Formas de tratamento e convites

3. Serviços de recepção: o anfitrião, as apresentações, o presente.

4. Mesas de trabalho e mesas sociais

Módulo III TÉCNICAS COMPORTAMENTAIS

1. Boas maneiras e postura, ética, etiqueta

2. Mestre de Cerimônias

3. Equipe de cerimonial

4. Trajes: Imagem e Estilo

Módulo IV EVENTOS

1. Planejamento e Organização de Eventos

2. Tipos de solenidades

FACILITADORA

Inês Drumond Marques

Possui graduação em Comunicação Social – habilitação em Relações Públicas pela Universidade de Brasília – UnB. Especialização em Relações Públicas e Comunicação Organizacional – Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB e Pós-Graduação em Gestão Pública pela Universidade Cândido Mendes – UCAM – RJ.

Atuou como responsável pelo Setor de Relações Públicas e Cerimonial da EBC – Empresa Brasil de Comunicação (antiga Radiobrás). Foi assessora da Coordenadoria de Cerimonial da Câmara Legislativa do DF, e também atuou como chefe substituta de Cerimonial e Assuntos Internacionais do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Foi professora de Pós-Graduação do IESB – Instituto de Educação Superior de Brasília – do curso Promoção e Gestão em Eventos.

Tem experiência na área de Organização de Eventos, Cerimonial Público, Protocolo e Etiqueta. Atua em consultorias e coordenação de cerimonial. Ministra cursos na área há mais de dez anos para diversos órgãos da administração pública e empresas privadas. É consultora do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

É professora recomendada pelo Centro de Capacitação e Desenvolvimento da Presidência da República e pela ESAF – Escola de Administração Fazendária/MF.

Atualmente é consultora na área de relações públicas e cerimonial e instrutora de cursos.



