Empresa oferece convite para escola de samba como bônus

Carnaval é um bom motivo para as empresas presentearem seus colaboradores com experiências. Muitas corporações já começam a entender que para manter os funcionários motivados, o melhor caminho é investir em experiências, por meio de presentes criativos com soluções personalizadas que estimule os funcionários. Os vale-experiências são oferecidos como incentivo de vendas, retenção de talentos, reconhecimento por desempenho e fidelização de clientes entre outros. Por meio de presentes criativos com soluções totalmente personalizadas, colaboradores vivenciam experiências. Segundo Andre Susskind, CEO da Viva! Experiências, o colaborador tem que se sentir parte da empresa, tem que ter voz, sentir que está fazendo a diferença. Como consequência, as empresas passaram a buscar cada vez mais oferecer bônus em formas de experiência. O dinheiro vai, mas a experiência fica. Com a experiência, a lógica é diferente já que você vive uma experiência, gera uma história que fica para o resto da sua vida. Ao optar por uma experiência, a empresa tem uma infinidade de opções e pode premiar cada perfil de colaborador e de cargo de maneira diferente. Confira abaixo as especiais para o período de carnaval: Carnaval 2018 – Desfile das Escolas de Samba do Rio A Viva! Experiências e a Jumase Brazilian Samba Show, em uma parceria inédita, traz aos premiados a oportunidade única de desfrutar o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro 2018. O colaborador só precisa selecionar o setor desejável na Arquibancada ou Frisa entre Domingo ou Segunda e torcer pela sua escola predileta para tornar essa experiência animada e inesquecível. O que é válido: 01 ingresso do Setor 7 ou 8 (Arquibancada) para assistir o Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2018. Válido para 01 pessoa e somente 01 dia de desfile. Link: www.vivaexperiencias.com.br/experiencias/viva-luxo/desfile-setor-oito Feijoada Experience – Feijoada com Samba Que tal um almoço com uma feijoada completa na Portela e no Salgueiro? As escolas de samba que mais recebem turistas em suas quadras por conta de serem as mais antigas e grandes campeãs do carnaval. Com uma torcida apaixonada, vão receber os presenteados com um almoço completo para conhecer a ginga do samba de perto. O que é válido: Feijoada na quadra das escolas de samba Portela OU Salgueiro. Inclui entrada + lugar na mesa + almoço + welcome drink de caipirinha. Válido para 2 pessoas. Link: www.vivaexperiencias.com.br/experiencias/viva-mais/feijoada-500 Ô Casual – Gastrobar A Vila Madalena é a cara do carnaval paulista e para comemorar o carnaval na região o Casual, um Gastrobar conceito que aposta em um ambiente agradável, despojado, com alma de boteco, gastronomia de restaurante e um produto de primeira linha recebe os presenteados. O Casual se transforma em um bar único, oferecendo um Almoço de Segunda a Sexta-feira composto de um Menu Executivo fixo e opções que variam semanalmente e encantam os clientes! A partir das Quintas-feiras o Happy Hour é garantido e repleto de opções diferenciadas, ao som de um bom Samba, seja ele de Raiz, Samba Rock, Carnaval, Roda de Samba. Assim, o Casual procura sempre inovar e trazer o que há de melhor aos seus clientes e amigos. O que é válido: Crédito de R$80 para almoço ou jantar no Ô Casual Gastrobar. (Serviço cobrado a parte). Link: www.vivaexperiencias.com.br/experiencias/viva-sabores/o-casual-100 Sobre a empresa A Viva! Experiências é uma empresa de irmãos. Tudo começou, em 2009, quando Andre Susskind convidou seu irmão gêmeo – Daniel – para fundar uma empresa que seria responsável por promover experiências. Inspirada num modelo de negócios da França, a Viva! Experiências quer proporcionar aventuras e despertar emoção através de kits oferecidos como prêmio de superação de metas corporativas ou ainda, como forma de presente para pessoas físicas. Assista ao vídeo sobre a importância de presentear com experiências: www.youtube.com/watch?v=U9eipyFuETw Fn | Digital Trix Com,.