5 dicas para curtir o carnaval sem descuidar da saúde

Endocrinologista faz um alerta sobre a importância da hidratação

São Paulo, fevereiro de 2018 – Carnaval é sinônimo de festa, alegria, animação, bebidas e muita dança. No entanto, é essencial que durante os dias de folia a atenção com a saúde ainda se mantenha presente, já que para conseguir aproveitar todos os quatro dias de muitos bloquinhos e desfiles é preciso ter disposição e bem-estar.

De acordo com a endocrinologista e metabologista da Clínica Soulleve em São Paulo, Dra. Cassandra Lopes, um dos principais alertas para os dias de festa é ficar atento a hidratação do organismo, que além de estar trabalhando mais para conseguir digerir as bebidas alcoólicas comuns nessa época do ano, também tem como contraponto o calor intenso, igualmente comum durante este período.

“Alguns dos sintomas comuns da desidratação que podem se manifestar após um período de bebedeira são: boca seca, cansaço, fraqueza, dor de cabeça, vômito, entre outros. Por isso, é importante saber equilibrar a quantidade de álcool com água, sucos naturais e água de coco”, completa a especialista.

Confira abaixo algumas dicas básicas, práticas e rápidas que a Dra. Cassandra listou e que podem salvar o seu organismo e saúde durante os dias de festa sem deixar de participar da folia:

Atenção ao sol – O protetor solar é um item imprescindível para garantir a proteção da pele e evitar a insolação durante os bloquinhos, que geralmente acontecem durante os horários mais perigosos do sol, que são entre 12h e 16h da tarde. Por isso, não se esqueça de proteger bem a área do rosto, ombros e outras partes do corpo que costumam ficar muito expostas;

Água – A melhor maneira de não cair nas garras da desidratação é consumir água! O indicado é ingerir pelo menos de 250 a 350 ml a cada duas horas. A água de coco também é uma ótima opção para ajudar na hidratação do organismo;

Evite excessos – O abuso do álcool e a mistura de bebidas energéticas com bebidas alcoólicas podem levar à desidratação e causar outros problemas como: intoxicação alcoólica; gastrite aguda; vômitos; pancreatite e até levar ao coma alcoólico. Equilíbrio é a palavra-chave, por isso lembre-se: consciência e prudência ao beber;

Alimentação estratégica – Refeições leves que contribuam para a fácil digestão são o segredo para manter o corpo forte e disposto para curtir a festa o dia todo. Uma dica é evitar alimentos ricos em gorduras e sal, não ficar muitas horas sem comer e também levar um lanche prático e imperecível na bolsa, como uma barra de cereais, bolachas integrais e algumas frutas como a maça, que resiste a algumas horas fora de geladeira em boas condições;

Preze por uma boa noite de sono – Ficar horas sem dormir ou dormir pouco pode prejudicar – e muito – a saúde. Por isso, é importante fazer pausas para repor a energias e assim continuar aproveitando o Carnaval.

Dra. Cassandra Lopes

CRM -SP 115.053 | RQE 29623

Médica formada pela Universidade Federal do Amazonas. Residência em clínica médica, endocrinologia e metabologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). Coach em emagrecimento pela Sociedade Brasileira de Coaching. Cursou a pós graduação de nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Desenvolveu junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) programas de prevenção em diabetes, obesidade, tabagismo, osteoporose e cuidados à gestante. Atua como endocrinogista há 11 anos em clínica e hospital privados, com o objetivo de trazer assistência médica, informação e qualidade de vida às pessoas.

