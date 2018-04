Exhale | 2018: Wellness é a palavra chave da nova coleção da LIVE!

Situação agradável do corpo e do espírito – No dicionário, essa é a definição de bem-estar (wellness). A busca incessante por esse estado é a principal inspiração da LIVE! em sua coleção Exhale 2018, que com foco no conforto apresenta novos recortes e a multifuncionalidade em destaque.

Praticidade contemporânea e a vontade de se lançar ao mundo em grandes experiências ou momentos de contemplação, fez com que a marca trabalhasse com design moderno e recortes assimétricos, numa coleção inspiradora para buscar novos caminhos de equilíbrio do corpo e da mente.

Decotes em V, calças amplas e em uma gama de conjuntos dupla face são apostas para a temporada, bem como novos recortes, pantacourts e jaquetas ultraleves, além de aplicações de telas que ganham um papel de design aplicadas em croppeds e assim, trabalham o styling em camadas.

Texturas, metalizados e acetinados de diferentes pesos brincam com a estética moderna para o ambiente fitness. Destaque para os acabamentos em bonding, tecnologia que isenta o uso de costuras e se assemelha a uma fita de colagem, que garante alta performance em atividades físicas, melhorando os acabamentos de barras, bainhas e cavas.

A estampas da coleção tem elementos visuais que se conectem com cada prática, inovando em prints geométricos, tie-dyes reinventados, folhagens noturnas, abstratos ópticos e efeitos visuais impactantes, inclusive os que reagem com a luz negra.

Os tons caminham entre azuis puros e estonados, rosas fortes que contracenam com toques leves, passando por vermelhos e rubros além de acentuação em verdes cítricos e púrpuras. Entre os acessórios que complementam a coleção, estão os tênis high-top, as bolsas, mochilas e squeezes, que seguem a mesma identidade do vestuário.

As criações da LIVE! contam com tecidos tecnológicos, dotados de proteção UV, secagem rápida, além de alta respirabilidade. As peças ainda detém a tecnologia chamada de EMANA, onde os tecidos são produzidos com cristais bioativos que promovem estimulação do metabolismo, ajudando na elasticidade da pele e consequentemente na produção de colágeno. A marca ainda destaca o efeito REFLEX que ao refletirem a luz, traz visibilidade mesmo durante atividades noturnas.

A digital influencer referência no mundo fitness, Bella Falconi foi escalada para ser a estrela da campanha, que foi fotografada por Fernando Mazza, com styling assinado por Kaio Assunção e beleza por André Mattos. A coleção Exhale 2018 já está disponível em todas as lojas da marca.

www.liveoficial.com.br

Mkt Mix Assessoria de Comunicação

Tânia Otranto / Balia Lebeis / Roberto Ethel

Telefone / fax (11) 3060-3640

Lucas Antunes – lucas@mktmix.com.br – ramal 3646

Fabiana Trematerra – fabiana@mktmix.com.br – ramal 3679

www.mktmix.com.br