Programa Juventude Ligadaça realiza palestra sobre depressão e suicídio para calouros da AEMS

O programa tem sido cada vez mais aceito e chega às esferas universitárias

Demonstrando seriedade e compromisso com a sociedade jovem de Três Lagoas, o Programa Juventude Ligadaça está sendo cada vez mais aceito nas instituições de ensino do Município. Prova disso é o crescente interesse das direções escolares em levar as palestras e trabalhos do programa aos alunos.

Inicialmente criado para estudantes do ensino médio das escolas públicas e privadas de Três Lagoas, o programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL) chega às esferas universitárias.

Na próxima terça-feira (10), será realizada palestra para 300 alunos calouros das Faculdades AEMS. Com tema depressão e suicídio, a palestra será ministrada pelo psicólogo Igor Queiroz Paes (do CAPS AD) em dois horários, sendo das 19h às 20h40 e 21h às 22h40.

O evento tem como objetivo promover a integração desses alunos à vida acadêmica e despertar o olhar crítico sobre o que acontece a sua volta, bem como o desejo de interagir com a sociedade. Também alertar para os temas abordados e incentivar o enfrentamento a eles..

Na ocasião, o secretário da SEJUVEL, Leandro Dias, fará a abertura e apresentação do programa. O psicólogo Igor é especialista em Psicoterapia de Orientação Analítica.